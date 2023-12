I servizi israeliani avevano ricevuto informazioni specifiche sull'attacco del 7 ottobre

AGI - Una fonte dello Shin Bet, il servizio segreto interno israeliano, a Gaza trasmise informazioni specifiche che Hamas stava progettando un attacco significativo all'inizio di ottobre. Lo scrive il quotidiano israeliano 'Haaretz'.

Secondo Channel 12 News, la fonte israeliana dello Shin Bet operava all'interno della Striscia di Gaza e riferì che Hamas stava pianificando un attacco significativo all'inizio di ottobre. Le informazioni vennero ricevute dallo Shin Bet durante l'estate da un agente la cui identità è rimasta segreta, ma la notizia venne ricevuta da qualcuno che sapeva che "Hamas stava pianificando una mossa importante nella settimana successiva allo Yom Kippur".

Secondo Channel 12, il gestore della fonte ha passato le informazioni ai suoi referenti, supponendo che "se ci si avvicina all'azione, ulteriori informazioni ci raggiungeranno". Tuttavia, le informazioni specifiche vennero bloccate a un livello inferiore e non raggiunsero i vertici di rango superiore. Il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, non venne a conoscenza dell'informazione. Il fatto venne a galla dopo il 7 ottobre, nel tentativo di capire come mai il servizio non sapesse nulla dell'attacco pianificato.

La rete cita fonti anonime dello Shin Bet che affermano che all'epoca non furono trovati altri elementi di intelligence a sostegno dell'informazione e che l'affidabilità della fonte umana - che aveva iniziato a fornire informazioni allo Shin Bet relativamente poco tempo prima - era stata comprovata. Anche se Bar, il capo dell'agenzia, non ebbe notizia dell'informazione, Channel 12 cita diverse fonti affermando che lo Shin Bet non incolperà gli ufficiali di grado inferiore.

Nella sua risposta ufficiale, lo Shin Bet afferma che attualmente si sta concentrando sulla guerra in corso contro Hamas e si sta preparando a indagare approfonditamente dopo la guerra su come sia avvenuto il fallimento dell'intelligence, compreso il controllo di quali informazioni fossero disponibili.

Netanyahu sapeva?

Seymour Hersh, vincitore del Premio Pulitzer, afferma da parte sua che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, avrebbe addirittura saputo in anticipo dell'attacco di Hamas al territorio israeliano. "Un funzionario israeliano informato mi ha detto questa settimana che Netanyahu ha 'visto e letto' la valutazione dell'Unità 8200", ha scritto Hersh in un articolo pubblicato sulla piattaforma online 'Substack'. "Stiamo parlando delle informazioni dell'unità di intelligence israeliana 8200, che, molto prima degli eventi del 7 ottobre, scoprì che Hamas si stava preparando per un attacco al territorio israeliano". Tuttavia, il New York Times , che ha ottenuto materiali da questa unità, ha indicato che non vi è alcuna certezza che queste informazioni siano state portate all'attenzione di Netanyahu.

Secondo una fonte israeliana citata da Hersh, il primo ministro israeliano "è ora coinvolto in una disperata campagna per mantenere il potere accusando lo Shin Bet e il Mossad - le due principali agenzie di intelligence israeliane - di nascondergli informazioni".

Alla fine di novembre, il New York Times aveva riferito che i funzionari israeliani erano a conoscenza dei piani del movimento radicale palestinese Hamas di infiltrarsi in Israele più di un anno prima dell'attacco di ottobre, ma non li hanno presi sul serio, considerandoli troppo ambiziosi e oltre le capacità del movimento. Secondo il giornale, il documento di 40 pagine sui piani di Hamas non specificava la data esatta dell'operazione, ma descriveva tutte le difese israeliane, l'ubicazione e le dimensioni delle forze armate. Come sottolinea la pubblicazione, il movimento palestinese ha seguito questo piano "con sorprendente accuratezza". I funzionari hanno riconosciuto che se avessero preso sul serio il documento, Israele avrebbe potuto prepararsi o evitare un'infiltrazione di militanti di Hamas il 7 ottobre.