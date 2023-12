Parte dall'Algeria nascosto nel carrello di un aereo e arriva in Francia vivo

AGI - Un uomo "in grave stato di ipotermia" è stato trovato nel carrello di atterraggio di un volo in arrivo dall'Algeria all'aeroporto di Parigi-Orly. "Un giovane è stato scoperto vicino al carrello di atterraggio all'arrivo di un volo da Orano", ha detto una fonte aeroportuale. L'uomo, di circa vent'anni, era "vivo ma in gravi condizioni per ipotermia" ed è stato trasferito in ospedale dopo l'intervento della gendarmeria del trasporto aereo (GTA) e dei servizi di emergenza.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 10,30 durante "verifiche tecniche" sull'aereo. All'altitudine di crociera degli aerei commerciali, ovvero 12 km, la temperatura dell'aria può essere inferiore a -50 C.

Gli aerei commerciali volano a un'altitudine compresa tra 9.000 e 12.000 metri, dove le temperature scendono a circa -50 gradi Celsius e la mancanza di ossigeno rende improbabile la sopravvivenza per chiunque viaggi in un compartimento del carrello di atterraggio che non è né riscaldato né pressurizzato.

Secondo i dati della Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ben 132 persone - conosciute nel settore come wheel-well - hanno tentato di viaggiare nei compartimenti del carrello di atterraggio di aerei commerciali tra il 1947 e il 2021.

Gli ultimi casi

Nell'aprile di quest'anno all'aeroporto Schiphol di Amsterdam è stato ritrovato il corpo di un uomo nel carrello di atterraggio di un aereo proveniente da Toronto ma precedentemente decollato dalla Nigeria. Quattro mesi prima, due passeggeri erano stati trovati morti all'arrivo nel vano carrello di un volo tra Santiago del Cile e Bogotà.

Nel luglio 2019, il corpo congelato di un uomo è caduto in un giardino in un sobborgo di Londra, si ritiene fosse nel compartimento del carrello di atterraggio di un aereo della Kenya Airways in avvicinamento all'aeroporto di Heathrow. Secondo i dati della FAA, il tasso di mortalità per le persone che tentano di viaggiare in questo modo è del 77%.