In Colombia una statua di sei metri per Shakira 

AGI - Una statua alta sei metri e mezzo omaggia la star della musica pop Shakira, ufficialmente inaugurata a Barranquilla, sua città natale in Colombia. L'opera d'arte è stata realizzata dallo scultore Yino Marquez e dagli studenti della locale scuola artistica per celebrare l'iconica cantante.

Shakira, splendida 46enne, viene immortalata mentre balla, con un suo emblematico movimento del bacino molto sensuale, braccia incrociate sopra la testa, pancia scoperta. La scultura in bronzo e alluminio ritrae la star con un reggiseno marrone e una gonna lunga dello stesso colore, con alle spalle il fiume Magdalena a Barranquilla, sulla costa settentrionale della Colombia.

L'opera è stata inaugurata con una cerimonia pubblica svoltasi in presenza dei genitori di Shakira, William Mebarak e Nidia Ripoll. "Delle anche che non mentono, un talento inconfondibile, una voce che colpisce la massa" recita la targa commemorativa collocata ai piedi dell'imponente statua."Grazie allo scultore Yino Màrquez e agli studenti della scuola d'arte distrettuale per questa illustrazione dell'enorme talento artistico della gente del mio paese", ha scritto Shakira su X. La 46enne star globale ha rilanciato la sua carriera quest'anno con Bzrp Music Sessions, Vol. 53, che racconta la sua difficile separazione dall'ex calciatore Gerard Piquè.

© Afp Yino Marquez lavora alla statua di Shakira

Creata con il DJ argentino Bizarrap, la hit è diventata subito un successo mondiale, vincitrice del Latino Grammy 2023 come canzone dell'anno. Shakira ha fatto notizia anche per i suoi problemi con la giustizia in Spagna, dove il mese scorso è stata multata per oltre 7 milioni di euro per evasione fiscale e dove tuttora è oggetto di numerosi procedimenti. Ciononostante viene sempre considerata un'ambasciatrice della cultura colombiana nel mondo, come dimostrato dalla scultura di Barranquilla.