AGI - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per la posizione del suo paese nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, che ha adottato una risoluzione per rafforzare la ingresso di aiuti umanitari a Gaza che non richieda un cessate il fuoco nella guerra contro Hamas.

Netanyahu in un colloquio telefonico con il presidente americano ha espresso ha chiarito che "Israele continuerà la guerra finché tutti i suoi obiettivi non saranno raggiunti", cioè la distruzione di Hamas e il salvataggio di tutti gli ostaggi ancora tenuti prigionieri nella Striscia dal gruppo islamico.

Secondo una nota della Casa Bianca, Biden "ha sottolineato la necessità di proteggere" la popolazione civile di Gaza e gli operatori umanitari e di facilitare la loro partenza dalle aree di combattimento. Entrambi i leader hanno anche discusso i negoziati per ottenere il rilascio degli ostaggi ancora sequestrati da Hamas e hanno concordato di mantenere consultazioni regolari.

Interrogato dalla stampa mentre lasciava la Casa Bianca diretto alla residenza di Camp David, dove trascorrerà il Natale, Biden ha confermato di non aver chiesto il cessate il fuoco a Netanyahu durante la loro chiamata.

Hamas: più di 200 morti nelle ultime 24 ore

Più di 200 palestinesi sono stati uccisi nelle ultime 24 ore a causa degli incessanti bombardamenti israeliani e operazioni di terra nella Striscia di Gaza. Lo afferma Hamas. Quasi tre mesi dopo l'inizio della guerra tra Israele e il movimento islamico palestinese, quest'ultimo ha annunciato la scoperta dei corpi di dozzine di palestinesi uccisi, alcuni dei quali sono stati "giustiziati" durante un'operazione di terra israeliana a Jabaliya, nel nord del paese.

Secondo il Ministero della Sanità di Hamas, gli attentati di ritorsione israeliani a Gaza hanno provocato la morte di 20.258 persone, per lo più donne, adolescenti e bambini, e il ferimento di oltre 53.000 persone. Tra loro ci sono 201 persone uccise nelle ultime 24 ore in diverse località del piccolo e sovrappopolato territorio della Striscia di Gaza. L'esercito di Netanyahu ha spiegato di aver ucciso "terroristi armati" a Gaza City e di aver distrutto "edifici utilizzati come siti militari".

Le proteste contro il leader israeliano

Dopo laboriosi negoziati, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha adottato una risoluzione che chiede la fornitura "immediata" e "su larga scala" di aiuti alla popolazione di Gaza, ma si astiene dal chiedere un "cessate il fuoco".

Gli aiuti, il cui ingresso a Gaza è controllato da Israele, arrivano alla spicciolata dall'Egitto e dal posto di frontiera israeliano di Kerem Shalom, ma sono ben al di sotto degli immensi bisogni di circa 2,2 milioni di abitanti di questo piccolo territorio minacciato dalla carestia, secondo le Nazioni Unite.

Alla fine di novembre, una tregua di una settimana ha permesso il rilascio di 105 ostaggi e 240 prigionieri palestinesi, oltre a ulteriori aiuti. Tuttavia i belligeranti restano intransigenti. Hamas chiede la fine dei combattimenti prima di ogni trattativa sugli ostaggi. Israele è aperto all'idea di una tregua ma esclude qualsiasi cessate il fuoco prima della "eliminazione" del movimento islamista, classificato come organizzazione terroristica da Stati Uniti, Unione Europea e Israele in particolare.

A due giorni dal Natale, le autorità religiose di Betlemme, cittadina della Cisgiordania occupata che, secondo la tradizione cristiana, ha visto la nascita di Gesù Cristo, hanno rinunciato a qualsiasi celebrazione "inutilmente festosa" in solidarietà con i palestinesi della Striscia di Gaza. La guerra ha distrutto interi quartieri di Gaza e spinto 1,9 milioni di residenti, ovvero l'85% della popolazione secondo le Nazioni Unite, ad abbandonare le proprie case dal 7 ottobre.

Al di fuori di Gaza, persiste il rischio di una conflagrazione regionale causata dal conflitto. Da diverse settimane i ribelli Houthi dello Yemen minacciano di rallentare il commercio mondiale attaccando le navi commerciali nel Mar Rosso. Affermano di compiere questi attacchi in solidarietà con Hamas, ma gli Stati Uniti ora sospettano pubblicamente che l'Iran abbia un ruolo nell'alimentare le tensioni.

Sabato, una petroliera chimica giapponese è stata colpita al largo delle coste dell'India da un "drone d'attacco lanciato dall'Iran", hanno assicurato gli Stati Uniti. Nei giorni scorsi il Pentagono aveva già accusato l'Iran, alleato dei ribelli yemeniti e di Hamas, di fornire informazioni agli Houthi per pianificare i loro attacchi. Accuse respinte da Teheran, che sabato ha assicurato che i ribelli agiscono "secondo le (loro) decisioni e capacita'".