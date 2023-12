Biden grazia migliaia di condannati per marijuana

AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha graziato migliaia di persone rinchiuse in carcere per reati federali legati al possesso e consumo di marijuana. La decisione segue il provvedimento di grazia già adottato a ottobre di un anno fa. "L'America - ha dichiarato - è stata fondata sul principio di una giustizia equa".

"Così come nessuno - ha aggiunto - dovrebbe stare in una prigione federale solo per l'uso o possesso di marijuana, così nessuno dovrebbe stare per lo stesso motivo in una prigione statale".

Con questa decisione sono più di 6.500 le persone graziate da Biden, il numero più alto per un presidente degli Stati Uniti dopo gli oltre 200 mila perdonati da Jimmy Carter per essersi sottratti all'arruolamento per la guerra nel Vietnam.