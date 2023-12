Slitta ancora il voto Onu sulla tregua a Gaza

AGI - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha deciso di rinviare alle prossime ore di venerdì la votazione della risoluzione sulla bozza redatta dagli Emirati Arabi Uniti e che punta alla cessazione delle ostilità tra Israele e Hamas.

L'Egitto ha proposto che il segretario generale delle Nazioni Unite nomini un inviato speciale, esterno alla regione, che si occupi di super visionare il meccanismo degli aiuti umanitari inviati a Gaza.

Il nuovo progetto di risoluzione , visionato dall'AFP, chiede "misure urgenti per consentire immediatamente un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli e anche per creare le condizioni per una cessazione duratura delle ostilità". È scomparso il riferimento ad una "cessazione urgente e duratura delle ostilità" presente nel primo testo, cosi'ì come la richiesta meno diretta, nella versione successiva, di una "sospensione urgente delle ostilità".

"Abbiamo lavorato duramente e diligentemente questa settimana con gli Emirati, con altri, con l'Egitto, per arrivare ad una risoluzione che possiamo sostenere", ha dichiarato l'ambasciatrice americana all'ONU Linda Thomas-Greenfield."Il progetto di risoluzione non viene indebolito.

Il progetto di risoluzione è molto forte, pienamente sostenuto dal gruppo arabo", ha assicurato, ritenendo che ciò permetterebbe "di fornire aiuti umanitari a coloro che ne hanno bisogno".

Usa annuncia "Abbiamo risoluzione, pronti a votarla"

"Abbiamo la risoluzione e siamo pronti a votarla", ha annunciato l'ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield. "La bozza - ha aggiunto - è una risoluzione forte che ha il pieno sostegno del gruppo arabo e che garantisce assistenza umanitaria".