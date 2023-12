Il mercato colombiano della cocaina non è più lo stesso

AGi - Il mercato della cocaina sta cambiando. Mentre la Colombia rimane il maggior produttore di droga, altri attori in tutto il mondo stanno iniziando a svolgere un ruolo sempre più importante nella sua produzione e distribuzione. Lo si legge in un mega rapporto, basato su migliaia di file, trafugato da alcuni hacker. Secondo le Nazioni Unite, nel 2022 la Colombia ha stabilito un nuovo record nella coltivazione di foglie di coca, con 230.000 ettari piantati e 1.738 tonnellate di cocaina prodotte.

Gruppi messicani, albanesi, brasiliani, ecuadoriani e israeliani stanno iniziando a prendere piede nel commercio globale, secondo un gruppo di circa 100 giornalisti, che hanno decifrato e analizzato sette milioni di e-mail e 38.000 file, resi disponibili dal gruppo Guacamaya, che nel 2022 ha violato le agenzie di sicurezza di Paesi come Messico, Cile, Perù, El Salvador e Colombia. Il documento, chiamato "NarcoFiles", mappa le reti di produzione e traffico di cocaina in tutto il mondo.

"Il mercato sta cambiando", ha dichiarato all'AFP Nathan Jaccard, redattore per l'America Latina dell'Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorzio di giornalisti investigativi.

Uno dei nuovi punti caldi del mercato della cocaina è anche il triplice confine tra Colombia, Perù e Brasile, una regione che era "relativamente tranquilla anche 15 anni fa", sottolinea il cronista. "NarcoFiles" rivela anche che le piantagioni di foglie di coca si sono moltiplicate in America centrale e in Messico, mentre la pasta di coca viene sempre più lavorata nei laboratori in Europa.

Il calo dei prezzi delle foglie di coca in Colombia, e l'emergere di nuove droghe in tutto il mondo, hanno danneggiato il commercio di cocaina nel Paese, osservano gli esperti. "La Colombia non svolge più un ruolo di primo piano nella catena del traffico internazionale di droga", spiega Elizabeth Dickinson, analista del Crisis Group. "I trafficanti decidono di avvicinarsi ai mercati" per ridurre i costi e i rischi, massimizzando i profitti, spiega Jaccard.

Il risultato di questi cambiamenti è che i cartelli colombiani, un tempo patria di boss come Pablo Escobar, non sono più "al comando" del mercato. Sebbene le principali organizzazioni criminali come il Clan del Golfo, il principale produttore di cocaina al mondo, continuino a operare nel Paese, "stiamo assistendo a un processo di atomizzazione dei gruppi" che ne sta riducendo il potere, continua il giornalista

Allo stesso tempo, i gruppi messicani, albanesi, brasiliani, ecuadoriani e israeliani stanno aumentando il loro potere. "Altri attori si stanno sviluppando e in futuro potrebbero competere con la Colombia sul mercato", conferma Ana Maria Rueda, ricercatrice della fondazione Ideas para la Paz. Un memorandum tra Colombia e Israele, ottenuto nell'ambito della fuga di documenti, descrive un "aumento significativo" dei crimini commessi nel Paese sudamericano da israeliani attratti dal turismo sessuale e legati, secondo le autorità locali, al traffico di cocaina.

Il rapporto "Narcofiles", infine, rivela il ruolo crescente dell'industria delle banane nelle esportazioni di cocaina. Secondo la Commissione europea, il 70% dei sequestri di droga in Europa avviene nei porti. I trafficanti usano le spedizioni di banane per nascondere la loro merce, dato che i prodotti freschi passano più velocemente la dogana.