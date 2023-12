Gli ebrei di New York non si sentono più a casa

AGI - Non esiste città al mondo che ospiti più ebrei di New York, e nessuna città americana è più definita dalla sensibilità e dalla cultura ebraica. Eppure gli ebrei - che hanno contribuito a plasmare il carattere newyorkese da quando hanno iniziato a immigrare in gran numero dall'Europa nel XIX secolo - non si sentono più al sicuro. Anzi, scrive il New York Times, molti hanno provato qualcosa di completamente sconosciuto: la sensazione di non essere a casa o forse nemmeno di essere i benvenuti.

Molti ebrei affermano di aver avvertito un cambiamento: la percezione che la loro identità di newyorkesi sia vista come secondaria rispetto al loro ebraismo.

"Come ogni altro ebreo di New York, sono davvero turbato dall'aumento dell'antisemitismo in questo luogo che è sempre stato considerato un paradiso per gli ebrei", ha detto il senatore Chuck Schumer.

Alcuni indossano la loro identità ebraica più pubblicamente, un atto di orgoglio e di sfida, scrive il quotidiano. Alcuni hanno paura di essere presi di mira. Anche se sempre più ebrei indossano gioielli con la Stella di David e mostrano la bandiera israeliana sui loro profili social, alcuni stanno prendendo precauzioni, anche cambiando i loro nomi con nomi meno ebraici su app come Uber e Lyft.

Molti affermano di sentirsi ulteriormente alienati da una divisione all'interno della comunità ebraica tra coloro che sostengono con fervore la gestione della guerra da parte del governo israeliano e coloro che ne sono infuriati. Altrettanto controverso è lo scisma tra gli ebrei che temono un aumento dei pregiudizi antiebraici e coloro che temono che tali preoccupazioni stiano soffocando la libertà di parola.

La situazione è culminata in una stagione difficile per gran parte della New York ebraica. New York City è diventata un centro di protesta quotidiana, mentre gli attivisti che sollecitano un cessate il fuoco hanno riempito il Grand Central Terminal, il Manhattan Bridge, i campus universitari e Times Square.

Molte manifestazioni anti-israeliane sono state pacifiche e hanno visto la partecipazione di ebrei desiderosi di separare la propria identità ebraica da quella israeliana.

"Il linguaggio utilizzato nelle proteste e la velocità con cui sembrano trasformarsi da proteste in intimidazioni fisiche è allarmante", ha detto Dan Senor, coautore del recente libro 'The Genius of Israel' al NYT, alto funzionario dell'amministrazione George W. Bush e consigliere di politica estera per le campagne presidenziali di Mitt Romney, "Va ben oltre la critica alle politiche israeliane".

Il pregiudizio non è un fenomeno nuovo per gli ebrei o i musulmani a New York, ma le organizzazioni di difesa di entrambe le comunità hanno segnalato un picco di islamofobia e antisemitismo dall'inizio della guerra. La polizia ha indagato su un aumento dei crimini d'odio, alcuni dei quali rivolti contro i musulmani e molti contro gli ebrei.