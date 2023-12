AGI - I gruppi armati palestinesi rifiutano qualsiasi trattativa sullo scambio di prigionieri fino alla fine dell'"aggressione" israeliana. È quanto si legge in una dichiarazione pubblicata da Hamas. "C'è una decisione nazionale palestinese secondo cui non si dovrebbe parlare di prigionieri o di accordi di scambio se non dopo la completa cessazione dell'aggressione", si legge nella dichiarazione riportata da Al Jazeera.

"Suggerisco ad Hamas: arrendersi o morire" è la replica che il premier israeliano Benjamin Netanyahu affida ai social network.