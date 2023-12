La Disney nega le accuse di Julia Ormond nel caso Harvey Weinstein

AGI - La Disney e l'agenzia di talenti CAA hanno confutato le accuse dell'attrice Julia Ormond, che ha accusato entrambe le società di negligenza riguardo alle presunte aggressioni sessuali subite nel 1995 dall'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein.

Sia la Disney che la CAA affermano, in due documenti legali indipendenti depositati, di non essere a conoscenza del comportamento di Weinstein, motivo per cui chiedono alla Corte Suprema di New York di respingere la causa intentata da Ormond il 4 ottobre.

L'interprete, che ha fatto causa anche alla casa di produzione Miramax, di cui è proprietaria la Walt Disney Company (TWDC), e allo stesso produttore, afferma che né la CAA né la Disney l'hanno avvertita del modo di agire di Weinstein a causa del suo potere nell'industria.

"Accettando come vere le accuse mosse nella causa, la presunta cattiva condotta di Harvey Weinstein è inquietante e deplorevole", hanno affermato gli avvocati della Disney nella loro mozione.

La società di intrattenimento assicura nel memorandum che le pretese di Ormond nei confronti della società "falliscono" non riconoscendo Miramax come entità diversa da TWDC e dato che Weinstein non era un dipendente diretto della Disney, per cui hanno chiesto di respingere l'unica accusa mossa contro l'azienda. Da parte sua, il documento legale della CAA esprime "profonda solidarietà" nei confronti dell'attrice britannica, ma sottolinea che facendo causa alla società di talenti "stavano incolpando l'imputato sbagliato".

"È ormai ampiamente noto che Harvey Weinstein ha commesso molteplici aggressioni sessuali (...) Ma prima della presunta aggressione del querelante da parte di Weinstein nel dicembre 1995, la CAA non era a conoscenza di ciò", osserva.

Nella causa intentata da Ormond il 4 ottobre, la cantante di 'Legends of the Fall' descrive che il produttore di 'Pulp Fiction' l'ha sedotta per fargli un massaggio, le è salito sopra, l'ha masturbata e l'ha costretta a fare sesso orale lui.

Secondo il suo racconto, Ormond informò i suoi allora agenti Bryan Lourd e Kevin Huvane - oggi co-presidenti della CAA - di quanto era accaduto con il produttore, ma questi lo avvertirono di non parlare e lo protessero.

L'attore ha citato in giudizio la CAA, una delle più grandi agenzie di talenti di Hollywood, per negligenza e violazione dei doveri fiduciari, e ha accusato Miramax, una società fondata da Weinstein che ha acquisito la Disney negli anni '90, di negligente supervisione e conservazione.

Weinstein, 71 anni, sta attualmente scontando una pena detentiva di 23 anni per violenza sessuale a New York, e a febbraio è stato condannato ad altri 16 anni a Los Angeles