La Corea del Nord testa il lancio di un missile che può arrivare a coprire tutti gli Stati Uniti

AGI - La Corea del Nord ha lanciato, oggi, almeno un missile balistico, secondo quanto sostengono le forze armate sudcoreane. "La Corea del Nord lancia missili balistici non identificati verso il Mare dell'Est", hanno detto i capi di Stato maggiore congiunti di Seul, riferendosi allo specchio d'acqua noto anche come Mare del Giappone.

Il governo giapponese ha dichiarato su X che la Corea del Nord ha lanciato "quello che sembra essere un missile balistico", senza fornire ulteriori informazioni. Il lancio arriva dopo che la Corea del Sud aveva detto di aver rilevato un altro missile balistico a corto raggio lanciato dall'area di Pyongyang nella notte di domenica.

▼Instructions by the Prime Minister in Response to the Missile Launch by North Korea (08:29)https://t.co/JhUlRrUcq4