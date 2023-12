L'attore Jonathan Majors condannato per aggressione all'ex fidanzata

AGI - L'attore di Hollywood Jonathan Majors, volto dei film dell'universo Marvel, è stato condannato da un tribunale di New York per aver aggredito la coroegrafa britannica Grace Jabbari, sua ex fidanzata, durante una lite avvenuta a marzo. Lei lo ha accusato di averle fratturato un dito, procurato un taglio dietro l'orecchio e aver provocato un dolore "straziante".

Majors, 34 anni, apparso in "Da 5 Bloods - Come fratelli", e nel ruolo di Kang il Conquistatore, rischia fino a un anno di carcere, ma soprattutto vede in pericolo il suo futuro come protagonista dei film Marvel. La giuria popolare, formata da sei membri, ha deciso dopo cinque ore di camera di consiglio. Majors è stato dichiarato colpevole di aggressione e molestia, mentre è stato prosciolto per altre due accuse che prevedevano la volontarietà.

L'attore non ha testimoniato, mentre la coreografa si era presentata in aula per raccontare nei dettagli la lite. Jabbari ha raccontato che Majors aveva ricevuto sul cellulare il messaggio allusivo inviato da una donna e che lei gli aveva strappato dalla mano il telefonino. Allora lui, nel tentativo di riprendere il cellulare, le aveva storto la mano e il braccio. "Subito dopo - aveva aggiunto la coreografa - ho sentito come un colpo che mi fatto scoppiare la testa".

Jabbari aveva perso sangue da dietro l'orecchio a causa di una botta ricevuta. I legali dell'attore hanno sostenuto che fosse stata lei a cominciare la lite, mentre l'accusatrice ha parlato di scontro arrivato al culmine di due anni di abusi.