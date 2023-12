Rudy Giuliani condannato a pagare 148 milioni per false accuse sulle elezioni del 2020

AGI - L'ex avvocato personale di Donald Trump, Rudy Giuliani, che ha guidato la campagna dell'ex presidente repubblicano per invalidare i risultati delle elezioni del 2020, è stato condannato a pagare circa 148 milioni di dollari a due lavoratrici elettorali che aveva diffamato. Gli avvocati di Ruby Freeman e di sua figlia Wandrea "Shaye" Moss, due operatrici elettorali dello Stato sudorientale della Georgia, avevano chiesto almeno 24 milioni di dollari a testa alla corte federale di Washington.

Secondo i media statunitensi, la giuria ha assegnato a ciascuna di loro quasi 17 milioni di dollari di risarcimento, 20 milioni di dollari per dolore e sofferenza e un totale di 75 milioni di dollari di danni. Leggendo una dichiarazione fuori dal tribunale, la signora Moss ha descritto gli anni "devastanti" che lei e sua madre hanno sopportato a causa delle "bugie di Rudy Giuliani".

"La fiamma che Giuliani ha acceso con quelle bugie, e che ha trasmesso a molti altri per alimentarla, ha cambiato ogni aspetto delle nostre vite, delle nostre case, delle nostre famiglie, dei nostri lavori, del nostro senso di sicurezza e della nostra sanità mentale". Sulla base di un video che mostrava la madre e la figlia passarsi un oggetto - che si è rivelato essere una mentina per l'alito - mentre venivano contate le schede elettorali, l'ex sindaco e procuratore di New York aveva sostenuto che le due si fossero scambiate una chiavetta USB "come se si trattasse di dosi di eroina o cocaina" per truccare i risultati.

I denuncianti, entrambi di colore, hanno raccontato come queste accuse, riprese da Donald Trump sui social network, siano valse loro una pioggia di insulti e minacce, spesso di stampo razzista. Dopo aver riconosciuto a luglio che le sue accuse contro i due operatori elettorali erano false, venerdì Giuliani ha dichiarato di non avere "alcun dubbio che le sue affermazioni fossero sostenibili all'epoca e lo siano ancora oggi", ma che gli è stato impedito di provarle.

"L'assurdità di questo importo non fa che sottolineare l'assurdità dell'intero procedimento. Sono quindi fiducioso che, quando questo caso verrà sottoposto a un tribunale equo, sarà ribaltato molto rapidamente", ha dichiarato, manifestando l'intenzione di ricorrere in appello.

Alla domanda se si sia pentito degli attacchi alle due donne, ha riconosciuto che "quei commenti sono stati abominevoli", ma ha affermato di non esserne in alcun modo responsabile. "Rudy Giuliani non è stato l'unico a diffondere menzogne su di noi e altri devono essere ritenuti responsabili, ma questo avverra' in seguito", ha dichiarato Ruby Freeman.