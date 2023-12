AGI - Un uccello estremamente raro, metà femmina e metà maschio, è stato avvistato in Colombia da uno zoologo dell’Università di Otago, Hamish Spencer. Mentre l’illustre professore era in vacanza nel paese sud-americano fu sorpreso, grazie all’indicazione di un ornitologo alle prime armi, John Murillo, nel vedere un esemplare selvaggio di Mielero verde, il cui piumaggio era distinto simmetricamente in una metà verde, o femminile, e una metà blu, maschile.

Un rapporto sul ritrovamento, che è solo il secondo esempio di ginandromorfismo registrato nella specie in oltre cento anni, è stato ora pubblicato sul Journal of Field Ornithology. “Molti ornitologi potrebbero passare tutta la vita senza vedere un esemplare di ginandromorfo bilaterale in nessuna specie di uccello”, ha detto Spencer. “Il fenomeno è estremamente raro negli uccelli, non conosco nessun esempio in Nuova Zelanda”, ha continuato Spencer.

“È molto suggestivo, ho avuto il privilegio di vederlo”, ha affermato Spencer. “Le fotografie dell’uccello – ha sottolineato Spencer – rendono la scoperta ancora più significativa in quanto sono probabilmente le migliori che ritraggono un uccello ginandromorfo bilaterale selvatico”. “I ginandromorfi, animali con caratteristiche sia maschili che femminili in specie che di solito hanno sessi separati, sono importanti per la comprensione della determinazione del sesso e del comportamento sessuale negli uccelli”, ha spiegato Spencer.

I principali gruppi in cui è stato registrato il fenomeno comprendono specie animali caratterizzate da un forte dimorfismo sessuale; più spesso insetti, soprattutto farfalle, crostacei, ragni, persino lucertole e roditori. “Questo particolare esempio di ginandromorfismo bilaterale, maschio da un lato e femmina dall’altro, dimostra che, come in molte altre specie, entrambi i lati dell’uccello possono essere maschili o femminili”, ha osservato Spencer.

“Il fenomeno ha origine da un errore che avviene nel corso della divisione cellulare femminile, dove la produzione di un ovulo viene seguita da una doppia fecondazione da parte di due spermatozoi”, ha aggiunto Spencer, che spera che questa nuova scoperta ispiri le persone a fare tesoro delle eccezioni, perché in grado di rivelare sempre qualcosa di interessante. “Siate sempre alla ricerca di stranezze”, ha concluso Spencer.