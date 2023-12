Biden a Netanyahu: "Cambi il suo governo, è il più conservatore della storia di Israele"

AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che, a differenza di Washington, il governo israeliano "non vuole una soluzione a due Stati" con i palestinesi. "È il governo più conservatore nella storia di Israele", ha aggiunto, chiamando il primo ministro Benjamin Netanyahu a "rafforzare e cambiare" l'esecutivo israeliano.

Israele, intanto, ha dichiarato che 19 persone, ancora tenute in ostaggio, sono morte in contumacia, annunciando inoltre di aver recuperato i corpi di due ostaggi. Tra le 19 persone c'è un cittadino tanzaniano, ha reso noto l'ufficio stampa israeliano. La Tanzania aveva affermato che due dei suoi cittadini erano tra quelli presi in ostaggio a ottobre. Circa 240 persone sono state prese in ostaggio da Hamas il 7 ottobre, di cui 135 sono ancora prigioniere.

L'allargamento dei tunnel

L'esercito israeliano ha cominciato ad allagare i tunnel di Hamas a Gaza con acqua di mare. Lo scrive il 'Wall street Journal' citando funzionari statunitensi anonimi e aggiunge che il processo potrebbe probabilmente richiedere settimane.

Alcuni funzionari dell'amministrazione Biden hanno affermato che il processo potrebbe aiutare a distruggere i tunnel, dove Israele ritiene che il gruppo militante stia nascondendo ostaggi, combattenti e munizioni. Altri funzionari hanno espresso preoccupazione perché l'acqua di mare potrebbe mettere in pericolo la fornitura di acqua dolce di Gaza, ha riferito il giornale

Onu: Gaza è "ben oltre il collasso"

Il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Turk, ha descritto oggi la situazione a Gaza come estremamente precaria, affermando che l'enclave si trova sul punto di essere "ben oltre il collasso". L'Onu stima che quasi un quinto degli edifici a Gaza è stato distrutto.

Per l'Agenzia "quasi 40.000 edifici, ovvero circa il 18% di tutte le strutture prebelliche, sono stati danneggiati o distrutti nella Striscia di Gaza dall'inizio del conflitto". La valutazione, che si basa su immagini satellitari, ha dimostrato che le aree più colpite sono i due governatorati settentrionali di Gaza e Gaza Nord, che complessivamente contano 29.732 edifici distrutti su 37.379, ovvero circa l'80% del totale.