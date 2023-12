Dall' accappatoio di Lebowski alla camicetta Lady D. Le leggende vanno all'asta

AGI - L'accappatoio del 'Grande Lebowski', la camicetta indossata da Lady Diana nella foto ufficiale del fidanzamento con Carlo d'Inghilterra o il computer di Carrie Bradshaw protagonista di 'Sex and the city'. Sono tra gli oggetti 'cult' che andranno all'asta per 'Hollywood legends', evento di quattro giorni che vedrà migliaia di cimeli messi in vendita.

La vestaglia di flanella marrone indossata da Jeff Bridges nel film dei fratelli Coen è uno dei numerosi capi e oggetti che andranno all'asta in California questo fine settimana. "Questi sono gli oggetti che danno vita alla storia", ha affermato Martin Nolan, amministratore delegato di Julien's Auction. Oltre alla vestaglia, che dovrebbe raggiungere i 50.000 dollari, i fan potranno anche fare un'offerta per gli occhiali da sole del 'Drugo' e gli oggetti di scena, come i birilli da bowling utilizzati nel film e autografati da Bridges.

All'asta anche un modello animatronico del capo di 'e.t. l'extraterrestre', che potrebbe valere fino a 1 milione di dollari, ha detto Nolan.

In vendita questo fine settimana anche la camicetta che la principessa Diana indossava nella sua foto di fidanzamento nel 1981, che secondo gli esperti potrebbe raggiungere fino a 100.000 dollari. Disegnata da Elizabeth Emanuel e David Emanuel, che hanno anche firmato il suo abito da sposa, la camicetta di chiffon rosa ha un fiocco al collo. Altri articoli in vendita includono una giacca indossata da Audrey Hepburn in 'Sciaradà (1963) e il computer utilizzato da Carrie Bradshaw, il personaggio di Sarah Jessica Parker in 'Sex and the City'.