Riparte il treno-notte Parigi-Berlino dopo uno stop di 9 anni 

AGI - Dopo un'interruzione del servizio durata ben 9 anni, questa sera dalla stazione ferroviaria di Berlino partirà il primo treno di notte diretto a Parigi, in segno di rinascita della tratta tra le due capitali.

Inizialmente sono previsti tre collegamenti settimanali - di lunedì, mercoledì e venerdì - che diventeranno quotidiani da ottobre 2024. All'evento parteciperanno ministri francesi e tedeschi, vertici della società ferroviaria Deutsche Bahn e della francese Sncf.

I vecchi treni ricomprati alla Deutsche Bahn sono stati rinnovati e ammodernati dalla compagnia austriaca Obb, trasformati in Nigthjet con diverse opzioni tra posto a sedere, cuccetta, carrozza letto con camera privata da una a tre persone.

Negli ultimi anni, la concorrenza di voli lowcost e di treni ad alta velocità hanno progressivamente soppresso i collegamenti internazionali tra Parigi e le nazioni vicine, a maggior ragione quelli notturni, a eccezione dell'Austria che ha continuato a investire nel settore.

A rilanciare il trasporto ferroviario è l'interesse per mezzi meno inquinanti in CO2 rispetto all'aereo e la macchina. Nel 2020 il presidente Emmanuel Macron aveva comunicato la sua volontà di potenziare i collegamenti ferroviari sul territorio nazionale, con l'apertura di una decina di nuove linee entro il 2030.

In Francia sta crescendo il pubblico dello "slow travel", viaggiatori attenti all'impatto ambientale dei propri spostamenti. La scorsa estate 215 mila viaggiatori hanno utilizzato treni di notte, il 15% in più rispetto al 2022.

Un investimento importante per il governo che ha già speso 100 milioni di euro per rinnovare la propria rete e le attrezzature ferroviarie notturne. Dal 2025 lo Stato comprerà del materiale nuovo per le linee nazionali in partenza dalla stazione di Paris Austerlitz.

La linea Parigi-Berlino è sovvenzionata dal governo francese con un contributo di 10 milioni di euro l'anno. I prezzi per i viaggiatori vanno da 29,90 euro per un posto a sedere fino a 92,20 euro per un posto in vagone-letto. La società privata francese Midnight Trains intende ora rilanciare la linea Parigi-Milano-Venezia, in passato molto popolare.