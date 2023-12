AGI - Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta a Sion, cittadina del Canton Vallese, nella Svizzera meridionale. Lo ha riferito la polizia. La polizia del Canton Vallese ha riferito che il sospettato ha sparato diversi colpi di arma da fuoco in due luoghi diversi. Le cause del gesto non sono ancora note e l'uomo non è stato identificato.

La polizia ha ora lanciato una caccia all'uomo contro il sospetto killer, che avrebbe sparato contro le sue vittime prima nella ditta di verniciatura Sarosa nella zona di Ronquoz e poi nella zona di Potences sempre a Sion. Sembra che l'uomo armato conoscesse le sue vittime, ha detto la polizia, senza fornire ulteriori dettagli ne' specificare il motivo per cui avrebbe aperto il fuoco. "Secondo i primi accertamenti, l'autore del reato conosceva le sue vittime", ha detto la polizia. La procura locale ha aperto un'indagine per omicidio.