harry condannato a pagare spese legali al mail on sunday

AGI - Il principe Harry è stato condannato al pagamento delle spese legali nella causa per diffamazione che aveva intentato alla Associated Newspapers Ltd (ANL), editore del Mail on Sunday. Il principe non è riuscito a confutare la difesa del giornale che, a proposito di un articolo su di lui, aveva parlato di 'esercizio della legittima opinione'. Il giudice ha anzi ritenuto la querela 'manifestamente infondata' e lo ha condannato a pagare all'editore circa 60 mila euro. L'articolo del febbraio 2022 riguardava le sue proteste per le modifiche imposte dal governo alla sua sicurezza durante le visite nel Regno Unito e, secondo i suoi avvocati, era "un attacco alla sua onestà e integrità".