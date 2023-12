AGI. - L'appassionato di treni Joe Biden ha svelato venerdì un piano da 8,2 miliardi di dollari per rimettere in carreggiata la scricchiolante rete ferroviaria americana, compreso il suo primo collegamento ad alta velocità tra Los Angeles e Las Vegas. Lenti, poco frequenti ma spesso proprio inesistenti, i treni sono stati per lungo tempo i parenti poveri delle automobili e degli aerei negli Stati Uniti.

Ma il presidente degli Stati Uniti, che in qualità di senatore usava così tanto il treno tra la sua casa nel Delaware e Washington da essere soprannominato "Amtrak Joe", ha visitato Las Vegas per annunciare una serie di aggiornamenti ferroviari finanziati dal governo federale.

© ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Joe Biden

"Non hai idea di quanto questo mi faccia piacere", ha detto Biden in un centro sindacale nella città del gioco d'azzardo. Il piano "riporterebbe la nostra nazione sulla buona strada, con le ferrovie più veloci, sicure ed ecologiche del mondo". L'amministrazione Biden spera di completare il collegamento ferroviario da Las Vegas a Los Angeles entro il 2028. È progettato per ridurre l'attuale viaggio in auto da cinque ore a due ore e 40 minuti e il progetto fa parte di una più ampia ambizione di raddoppiare il numero di passeggeri sulle ferrovie americane entro il 2040. Biden ha sottolineato il fatto che la Cina, la seconda economia più grande del mondo, vanta treni che viaggiano a 220 miglia orarie (350 chilometri orari).

Biden ha colto l'occasione anche per attaccare il suo probabile rivale nelle elezioni del 2024, il repubblicano Donald Trump, per non aver migliorato le infrastrutture statunitensi mentre era presidente. "Gli piace dire che l'America è una nazione in fallimento", ha detto Biden. "Francamente non sa di cosa diavolo stia parlando." I principali progetti ferroviari fanno parte del piano di investimenti infrastrutturali che Biden ha promosso poco dopo il suo insediamento, con lo stanziamento di 66 miliardi di dollari per i treni passeggeri.

Si tratta della somma più grande stanziata per il trasporto ferroviario passeggeri dalla fondazione di Amtrak nel 1971. La società quasi pubblica è stata creata per alleggerire il trasporto merci privato dal peso del trasporto passeggeri e ora gestisce linee ferroviarie interurbane in tutto il paese. "Questo sarà davvero importante per il trasporto ferroviario passeggeri degli Stati Uniti", ha detto all'Afp la vicepresidente esecutiva di Amtrak, Laura Mason. Il finanziamento creerà nuove linee e amplierà quelle esistenti, potenzierà i servizi, ammodernerà le stazioni e costruirà treni moderni e più veloci. È in cantiere una linea tra San Francisco e Los Angeles, che come il servizio LA-Las Vegas riceverà fino a circa 3 miliardi di dollari. La linea attualmente chiusa che collega New Orleans, Louisiana con Mobile, Alabama dovrebbe riaprire quasi 20 anni dopo essere stata distrutta dall'uragano Katrina.

I treni hanno svolto un ruolo cruciale nell'espansione negli Stati Uniti occidentali nel 19 secolo, ma la rete odierna è "scheletrica", ha detto all'Afp Jim Mathews, capo della US Rail Passengers Association. Il servizio ferroviario nella zona nordorientale degli Stati Uniti, densamente popolata, è relativamente regolare, ma per attraversare il paese da Est a Ovest ci vogliono dai due ai due giorni e mezzo. "Dovrai cambiare treno a Chicago", ha detto Mathews.

"E se vuoi uno scompartimento per dormire, devi prenotarlo con mesi di anticipo". Non è solo una questione di riparare i binari e costruire nuovi treni, ma anche di "cambiare il modo in cui le persone si spostano e come incoraggiare il cambio di modalità dalle auto, dagli aerei, ai treni", ha detto Mason di Amtrak. Il contesto attuale è favorevole ai viaggi in treno, ha insistito Mason. "Stiamo assistendo a un vero cambiamento derivante dalla pandemia e dal modo in cui le persone vogliono spostarsi", ha affermato, aggiungendo che il numero di passeggeri sta crescendo. Alcuni lo fanno per motivi ambientali, mentre altri scelgono il viaggio in treno per la sua tranquillità, comodità o semplicemente "per l'esperienza", ha aggiunto.