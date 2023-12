Re Carlo assume un omeopata per la Casa Reale

AGI - Pranoterapia, scambi di energia e passaggi di luce: il Re Carlo III, ha scelto l'omeopatia e la medicina olistica per curarsi. Lo dimostra la sua ultima decisione di nominare, come medico personale Michael Dixon, 71 enne divenuto capo ufficiale medico della Casa Reale. Una presenza importante per il monarca che ormai lo porta con sé in viaggio quasi ovunque, dal Kenya in Germania, secondo quanto riporta oggi il Sunday Times.

D'altro canto la passione di Carlo per la medicina alternativa non è una novità e già nel 2006 aveva affermato a Ginevra, nel corso di un evento dell'Oms, che "i governi devono abbandonare il loro approccio tradizionale alla salute".

Dixon, medico di professione prima di passare all'omeopatia, è anche presidente del College of Medicine, un gruppo che si batte per la medicina olistica, ed è favorevole alla prescrizione di alcuni farmaci naturali da parte del Servizio sanitario nazionale.

Secondo le informazioni del giornale britannico, il medico, originario della contea del Devon (sud-ovest dell'Inghilterra), si sarebbe "convertito" all'omeopatia dopo aver invitato un guaritore cristiano nella sua clinica del servizio sanitario nazionale. Il metodo del guaritore consisteva nel mettere le mani vicino al paziente e muoverle molto lentamente lungo tutto il corpo visualizzando il passaggio di luce bianca. Il trattamento sembra aver aiutato un paziente cronico e, sicuramente, ha convinto il Re Carlo.