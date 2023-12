Perù, scarcerato l'ex presidente Fujimori

AGI - L'ex presidente peruviano, Alberto Fujimori (1990-2000), è stato scarcerato in ottemperanza ad un ordine della Corte Costituzionale, che ha approvato una risoluzione in favore del rilascio, in contrasto con la Corte interamericana dei diritti dell'uomo (IDH), che aveva esortato il governo a non procedere. Fujimori, condannato a 25 anni per reati di lesa umanità, ha lasciato il carcere "Barbadillo", nella parte orientale di Lima.

© Cris BOURONCLE / AFP

Sostenitori di Fujimori attendono la scarcerazione

Fujimori, 85 anni, versa in cattive condizioni di salute. Ad attenderlo all'esterno del penitenziario c'erano i figli, Keiko e Kenji. I tre sono andati via a bordo di un camion grigio che si muoveva lentamente tra una folla di sostenitori esultanti. Fujimori fu arrestato nel 2009 per i massacri commessi dagli squadroni della morte dell'esercito nel 1991 e nel 1992 in cui furono uccise 25 persone, tra cui un bambino, in presunte operazioni antiterrorismo.

La Corte Costituzionale ne ha ordinato la liberazione per motivi umanitari, ripristinando i termini della grazia concessa per la prima volta nel 2017 ma revocata dalla Corte Suprema due anni dopo.