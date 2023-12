oppenheimer uscirà in giappone il prossimo anno

AGI - Il film 'Oppenheimer' della Universal Pictures sarà proiettato in Giappone il prossimo anno. Lo ha annunciato oggi la distribuzione.

Il lancio del film di Christopher Nolan sul pioniere della bomba atomica ha incassato oltre 950 milioni di dollari in tutto il mondo dalla sua uscita a luglio. Ma in Giappone era stato bloccato a causa delle critiche secondo cui la storia ignorava in gran parte la devastazione dei bombardamenti atomici delle città di Hiroshima e Nagasaki. Il distributore Bitters End ha invece fatto sapere che la pellicola uscirà nel Paese nel 2024, dal momento che il film è "considerato un favorito per i vari premi cinematografici".

Molti giapponesi si erano sentiti offesi anche da una campagna di marketing che collegava il film a "Barbie", un altro blockbuster uscito nello stesso periodo, per via delle immagini delle star del film accanto a immagini di esplosioni nucleari. L'hashtag #NoBarbenheimer ha fatto tendenza per tutto il mese di agosto, spingendo a delle scuse pubbliche il distributore Warner Bros.