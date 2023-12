L'ex della Ragina Camilla ha una relazione con una star tv

AGI - L'ex marito della regina Camilla, Andrew Parker Bowles, ha una relazione con la star televisiva Anne Robinson. La notizia di cronaca rosa è stata diffusa dai tabloid britannici che citano fonti vicine alla coppia.

'The Sun' ha inoltre riferito che la moglie di Carlo III ha personalmente dato il suo sigillo di approvazione. In realtà, secondo indiscrezioni concordanti, Robinson, 79 anni, e Bowles, 83, "si frequentano in segreto da oltre un anno", ma hanno "evitato di farsi fotografare insieme", desiderosi di tenere nascosta la loro storia d'amore "più a lungo possibile".

Parker Bowles, ufficiale dell'esercito in pensione, sposò Camilla nel 1973 e insieme ebbero due figli, Tom e Laura, prima di divorziare nel 1995. Robinson, invece, è un volto noto della tv britannica in qualità di ex conduttrice del popolare quiz show 'The Weakest Link' - dal 2000 al 2012 - famosa per i suoi commenti taglienti ai concorrenti e per lo slogan: "Tu sei l'anello più debole, arrivederci".

Successivamente ha diretto 'Countdown' su Channel 4, la prima donna ad aver assunto l'incarico. Dal suo primo matrimonio con il defunto Charles Wilson ha una figlia, Emma, e nel 2007 ha divorziato dal secondo marito, John Penrose. Secondo altre indiscrezioni rilanciate da 'The Indipendent', la Robinson "dice a tutti che è la figlia di un commerciante di polli con una bancarella al mercato e di un'insegnante, quanto di più lontano dall'essere benestanti".

Le sue uscite scherzose, hanno sottolineato fonti vicine alla coppia, "battono qualsiasi trama che The Crown possa inventare". Rivelando altri retroscena, le stesse fonti hanno aggiunto che "Annie e Andrew vanno magnificamente d'accordo: lei lo fa ridere, molto, e lui è una delle poche persone a farla franca quando la prende in giro". Alla richiesta di commentare la relazione, un portavoce della Robinson ha risposto a 'The Independent': "Posso solo citare il mio capo: 'Non sono affari tuoi'!"