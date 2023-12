Gaza a ferro e fuoco, 250 obiettivi colpiti in 24 ore. Onu: "Situazione apocalittica"

AGI - L'esercito israeliano, le cui truppe - ha fatto sapere - sono nel cuore di Khan Younis per smantellare il centro di comando di Hamas nel Sud della Striscia, ha reso noto che l'aviazione israeliana ha colpito circa 250 obiettivi nell'enclave nelle ultime 24 ore.

Martedì l'esercito ha dichiarato di aver vissuto "la giornata più intensa" di combattimenti da quando sono iniziate le operazioni di terra. Khan Younis, la città più grande nel Sud della Striscia, è da settimane meta di decine di migliaia di persone in fuga dal Nord di Gaza, sfollati a cui adesso è stato detto di spostarsi ancora più a Sud.

La diretta

© SAID KHATIB / AFP

Ripresi gli scontri a Gaza

Usa: "Il conflitto potrebbe durare diverse settimane"

Gli Usa si attendono che l'attuale fase dell'operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza, concentrata nella parte meridionale dell'enclave, duri diverse settimane, probabilmente fino al nuovo anno. Lo hanno detto fonti dell'amministrazione Biden alla Cnn. L'amministrazione ritiene che successivamente l'operazione si trasformi in un'offensiva "a bassa intensità" che prenda di mira in maniera puntuale i miliziani e i leader di Hamas.

Onu: "Situazione apocalittica"

Le truppe israeliane hanno iniziato la terza fase della loro offensiva a Gaza, che si concentrerà sulla zona meridionale dell'enclave, in diverse località che considerano roccaforti chiave di Hamas. E dunque continua l'evacuazione degli abitanti in altre parti dell'enclave. A piedi, in motocicletta, stipati nei carretti o con i bagagli ammucchiati sui tetti delle loro auto, migliaia di civili continuano a fuggire verso Sud, accerchiati in un perimetro sempre piu' angusto vicino al confine chiuso con l'Egitto e di fronte a una situazione umanitaria catastrofica.

Le immagini che arrivano dall'interno sono agghiaccianti. Il responsabile degli aiuti umanitari dell'Onu ha detto che la campagna militare israeliana sta creando condizioni "apocalittiche" e mette di fatto fine a qualsiasi possibilità di operazioni umanitarie significative. Martin Griffiths, coordinatore dei soccorsi di emergenza delle Nazioni Unite, ha detto di parlare a nome dell'intera comunità umanitaria internazionale quando dice che l'offensiva priva gli operatori umanitari di qualsiasi mezzo significativo per aiutare i 2,3 milioni di persone di Gaza. "Quello che diciamo oggi è: ora basta. Deve finire", perché gli aiuti ormai sono impossibili.

Hamas: "Morte 16.248 persone dall'inizio della guerra, più del 70% delle quali donne, bambini e adolescenti"

Secondo Hamas, sono morte 16.248 persone dall'inizio della guerra, più del 70% delle quali donne, bambini e adolescenti.E sul dopo non si vede alcuno spiraglio. Il presidente Usa Joe Biden ha espresso ancora una volta il suo desiderio di vedere la creazione di uno Stato palestinese. Ma Netanyahu ha detto che Gaza deve rimanere smilitarizzata, ha respinto l'idea di una forza internazionale che garantisca la sicurezza nell'enclave e ha detto che l'unico organismo in grado di assicurarla sarà l'esercito israeliano. Oggi il ministro degli Esteri cinese, Wang yi ha avuto un colloquio con il segretario di Stato Antony Blinken.