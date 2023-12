AGI - Tante candidature scintillanti e solo qualche peso massimo della politica mondiale. La lista dei finalisti in gara per finire sulla prima copertina di dicembre della rivista 'Time', a detta di molti, contiene più di una sorpresa. Con la pop-star globale, Taylor Swift, anche l'anno scorso tra i finalisti, figurano altri personaggi del jet-set internazionale come Re Carlo III d'Inghilterra, incoronato lo scorso 6 maggio, gli sceneggiatori della Wga, protagonisti di uno storico sciopero (146 giorni di protesta) a Hollywood per il rinnovo del contratto, ma anche la bambola 'Barbie', star assoluta dell'omonimo film di Greta Gerwig.

Who will be TIME's Person of the Year for 2023? See the shortlist ⬇️ https://t.co/xjM7sdo5aQ — TIME (@TIME) December 4, 2023

Nel 2022 la Persona dell'anno del TIME è stata il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e lo "spirito dell'Ucraina". Quest'anno la short-list dei finalisti include i presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping (il primo inserito anche l'anno scorso tra i 'concorrenti'), il numero uno della Fed, Jerome Powell e l'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman. Tra le new-entry destinate a suscitare clamore, i procuratori di Florida, Georgia, New York e Washington D.C. che - scrive il 'Time' - "hanno presentato accuse per interferenza elettorale, detenzione illegale di documenti riservati e falsificazione di documenti aziendali".

La rivista ha peraltro già indicato il suo 'Atleta dell'Anno': Lionel Messi, un campione super blasonato che, non appena atterrato in Florida, "ha fatto del suo meglio per mimetizzarsi" e sostenere amici e famiglie dei giocatori della sua nuova squadra, il Miami

Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN — TIME (@TIME) December 5, 2023

Alla vigilia dell'incoronazione Time Magazine non ha mancato di rammentare come la nomina della Persona dell'anno (Person of the Year), il riconoscimento a una personalità che, nel bene o nel male, ha marcato l'anno appena trascorso sia una tradizione dal 1927, quando il riconoscimento andò all'eroe dei cieli, Charles Lindbergh, per aver compiuto la prima trasvolata atlantica in solitaria della storia. Da allora, hanno conquistato la copertina della prima edizione di dicembre del Time personaggi del calibro di Martin Luther King Jr, Angela Merkel, Papa Francesco. Ma anche leader controversi come Stalin nel 1942 e l’Ayatollah Khomeini, nel 1979.

Restano comunque non più di una manciata di ore per scoprire chi, dei nove candidati finalisti, riuscirà ad aggiudicarsi lo storico riconoscimento. L'incoronazione dell'anno sarà annunciata oggi, dal magazine e in diretta sull'emittente Nbc.