AGI - Un vulcano nell'Indonesia occidentale ha eruttato domenica, inviando una colonna di cenere a circa tre chilometri nel cielo e costringendo le autorità a salvare decine di escursionisti. La cenere espulsa dal Monte Marapi, che è ancora in eruzione, è stata osservata fino a 3.000 metri sopra la sua cima, ha detto Hendra Gunawan, capo del Centro indonesiano per la vulcanologia e i rischi geologici. L'eruzione, sull'isola di Sumatra finora non ha causato vittime o danni.

"Possiamo osservare questa colonna di cenere molto intensa e grigio scuro inclinarsi verso est", ha detto Gunawan in una dichiarazione, aggiungendo che "né le persone che vivono intorno al vulcano né i turisti sono autorizzati a entrare entro un raggio di tre chilometri dal cratere". Ma 70 persone erano entrate nell'area sabato e domenica mattina, e 42 di loro non erano ancora state localizzate alla fine della giornata.

"Le nostre squadre sono in procinto di evacuare tutti. Abbiamo trovato ed evacuato 28 persone e stiamo ancora cercando il resto. Speriamo che siano tutti illesi", ha detto il capo dell'Agenzia per la protezione delle risorse naturali di Sumatra occidentale, Dian Indriati. Alcuni escursionisti, però, non segnalano il loro ingresso o uscita dalla zona, quindi il numero di persone ancora presenti nella zona è incerto.

© AFP L'eruzione del vulcano in Indonesia

Zhafirah Zahrim Febrina, una studentessa di 19 anni, era tra gli escursionisti che domenica stavano ancora scendendo dalla montagna. Sua madre, Rani Radelani, ha postato un video di sua figlia coperta di cenere che chiede aiuto. "Ha detto che non ha più forze. Stava facendo escursioni da venerdì", ha detto sua madre all'AFP. "Sta tornando giù con i suoi amici".

Le squadre di soccorso sono state dispiegate per aiutare gli escursionisti a mettersi in salvo, ha detto l'Agenzia per la gestione delle risorse naturali di Sumatra occidentale. "Le squadre dell'agenzia stanno effettuando evacuazioni. Speriamo che non ci siano morti e che tutti siano al sicuro", ha detto Dian Indriati, direttore dell'agenzia. Ade Setiawan, capo dell'agenzia locale per i disastri, ha dichiarato in una dichiarazione che ai residenti dei villaggi vicini sono state date maschere e gli è stato ricordato di rimanere all'interno delle loro case.

Il Marapi, alto 2.891 metri, il cui nome significa "la montagna di fuoco", è il vulcano più attivo di Sumatra. Attualmente, secondo le autorità, è al terzo livello di allerta, su una scala di quattro. "La pioggia di cenere ha ora raggiunto la città di Bukittinggi", la terza città più grande di Sumatra con più di 100.000 abitanti, ha detto Ahmad Rifandi, un funzionario della stazione di monitoraggio del Monte Marapi, aggiungendo che ai residenti della città che dovevano uscire è stato consigliato di indossare "cappelli, occhiali e maschere".

L'Indonesia si trova sull'Anello di Fuoco del Pacifico, dove l'incontro delle placche continentali provoca una significativa attività vulcanica e sismica. Il paese ha quasi 130 vulcani attivi.