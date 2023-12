L'attacco alla Tour Eiffel, due mesi fa la madre dell'attentatore si era rivolta alla polizia 

AGI - La madre di Armand Rajabpour-Miyandoab, il 26enne francese di origine iraniana che aveva giurato fedeltà all'Isis e che sabato sera, non poco distante dalla Tour Eiffel, a Parigi, ha ucciso a coltellate un 23enne turista tedesco-filippino e ferito a colpi di martello un francese di 60 anni e un britannico di 66, già a fine ottobre aveva segnalato alle autorità competenti la pericolosità del figlio.

L'uomo, arrestato per omicidio e tentato omicidio, è attualmente in custodia di polizia nei locali della sezione antiterrorismo della brigata criminale di Parigi, ma ma dai primi elementi di indagine che stanno emergendo risulta che la madre avesse dichiarato alla polizia due mesi fa di essere preoccupata per alcuni comportamenti del figlio - registrato per radicalizzazione islamica -, visto che questi "si stava chiudendo in se stesso".

La polizia stessa aveva tentato di farlo ricoverare in ospedale, ma i medici avevano rilevato l'assenza di problemi psichici. Per il ministro dell'Interno c'è stato, dunque, un "evidente fallimento" nel follow-up psichiatrico dell'islamista radicale. "I medici hanno ritenuto in più occasioni che stesse meglio, che fosse più normale e che potesse vivere, se posso dire, liberamente", ha detto Gérald Darmanin.

"C'è qualcuno malato di mente, che non prende più farmaci per curare le sue delusioni e che senza dubbio si comporta male. Dobbiamo pensare a tutto questo per proteggere i francesi. Le autorità possano richiedere 'un'ingiunzione di trattamento' per una persona radicalizzata monitorata per disturbi psichiatrici, al fine di prevenire atti di violenza", ha insistito il ministro degli Interni.

Il procuratore antiterrorismo Jean-Francois Ricard ha dichiarato ieri alla stampa che l'aggressore è stato "soggetto a un ordine di trattamento che prevedeva uno stretto monitoraggio psichiatrico di un medico coordinatore" fino alla fine della libertà vigilata. E che la madre aveva denunciato a fine ottobre la sua preoccupazione per il comportamento del figlio, che "si stava chiudendo in se stesso".