Coppia tedesca addobba 555 alberi di Natale, record mondiale

AGI - Con 555 alberi di Natale, Susanne e Thomas Jeromin, due coniugi di un paese della Bassa Sassonia, in Germania, hanno stabilito un record mondiale. Solo pochi giorni fa il personale del Record Institute tedesco ha certificato il primato. Per i coniugi di Rinteln nel Weserbergland, il Natale comincia già a giugno quando iniziano a posizionare gli abeti di plastica di varie dimensioni nelle varie stanze della loro villetta di 105 metri quadrati (piano terra, primo piano e mansarda), camera da letto e bagno compresi.

Se per alcune persone l'albero di Natale non può stare in soggiorno prima del 24 dicembre e già la sera dell'Epifania viene smontato, per i coniugi Jeromin il rituale è completamente diverso. Sui 555 alberi di Natale ci sono circa 108.000 palline di vari colori. La coppia allestisce anche alberi a tema: ad esempio con animali di peluche e paperelle di gomma e persino con i personaggi di Stars Wars. Sul pavimento vari oggetti, da Babbo Natale a veri e propri pacchi natalizi. Anche la scala interna è tutta addobbata.

Le luci sono tutte a Led per un costo energetico di 89 euro ogni stagione. Tutto è nato dodici anni fa quando Thomas, 57 anni, cuoco di professione, ha iniziato a collezionare per hobby alberelli natalizi. Sua moglie Susanne, 56, infermiera geriatrica, ha seguito la passione. Raccontano che dopo il turno del mattino, dalle ore 15 circa fino alla sera, weekend compresi, si occupano dell'addobbo dei loro alberelli.

Il 'paese delle meraviglie invernali' prima della pandemia di coronavirus era molto visitato dagli stessi concittadini, un trend che ora sta riprendendo. Una regola Thomas e Susanne, però, se la sono posta: in camera da letto, di notte, le luci degli alberi restano spente.