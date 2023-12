Il congresso americano espelle Santos, il bugiardo seriale della politica

AGI - La Camera del Congresso americano ha espulso in maniera definitiva George Santos, 35 anni, il rappresentante Repubblicano eletto a novembre di un anno fa a New York e risultato un bugiardo seriale. Santos è stato incriminato per 23 reati federali: è accusato, tra l'altro, di aver falsificato completamente il suo curriculum e usato a scopo personale i fondi raccolti per la campagna elettorale.

La risoluzione è stata approvata con 311 voti a favore e 114 contrari. Ai Democratici si sono uniti 105 Repubblicani, decisi a espellere il loro collega di partito.

Nel corso della sua breve carriera politica Santos aveva millantato di avere parenti sopravvissuti all'Olocausto e raccontato falsamente che la madre era morta nell'attentato dell'11 Settembre. Santos è la prima persona a essere espulsa dalla Camera senza essere stata prima condannata per un reato federale.