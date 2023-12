AGI - I newyorchesi si aspettavano da tempo un intervento a gamba tesa delle autorità contro lo smog e il traffico. Ma ora, voci sempre più insistenti, parlano addirittura di una nuova tassa in arrivo per gli automobilisti di Manhattan, nel ambito del programma per combattere l'inquinamento.

Ad anticipare la notizia è stato il sito web di notizie su New York Gothamist che ha potuto visionare in anteprima la bozza del documento che contiene il "Congestion Pricing", ovvero il primo sistema per tariffare il traffico della Grande Mela a partire dal 2024. Un sistema, basato su pedaggi (calcolati in base alle cilindrate dei mezzi e all'orario di circolazione) per gli automobilisti che vogliono attraversare il quartiere per antonomasia del business e dello shopping: Manhattan.

Civil servants such as NYPD officers, firefighters and teachers will have to pay the $15 toll to enter Manhattan's congestion pricing zone just like all other drivers, a key MTA report obtained by Gothamist reveals. https://t.co/UNKWqYLvrc — Gothamist (@Gothamist) November 30, 2023

La griglia di tariffazione, stando alle anticipazioni, prevede un pedaggio base di 15 dollari per tutte le auto in movimento Manhattan nelle ore centrali (dalle 5 di mattina alle 21:00 di sera). Sono previsti degli sconti tariffari per chi già paga una "tassa di attraversamento" ma anche pedaggi più significativi (fino a 36 dollari) per mezzi più grandi come camion e Tir, mentre per i taxi gialli, le auto Uber e quelle a noleggio saranno applicate tariffe aggiuntive che variano da 1,50 a 2,50 dollari. Pedaggi più contenuti ('solo' 3,75 dollari) per gli automobilisti della notte.

© BEATA ZAWRZEL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Manhattan Bridge, New York City

Il programma, fra l'altro è una 'prima' assoluta per tutti gli Stati Uniti: New York in questo senso sarà, nel 2024, la città apri pista su questo fronte. Nelle casse del comune, secondo Gothamist, potrebbero arrivare quasi un miliardo di dollari l'anno, una grossa somma che sarà reinvestita dalla potente Metropolitan Transportation Authority (Mta) di New York che gestisce metro-bus e linee ferroviarie, per modernizzare il trasporto pubblico della città.

I pedaggi, sempre secondo le indiscrezioni, potrebbero essere introdotti a New York già dalla primavera 2024.