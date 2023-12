È morto Elliott Erwitt, il fotografo delle star

AGI - È morto all'eta' di 95 anni il fotografo americano Elliott Erwitt, uno dei pilastri dell'agenzia Magnum, fondata nel 1947. Era noto per aver immortalato molte celebrità ma anche per essersi dedicato a raccontare, per immagini, il rapporto giocoso tra l'uomo e il cane.

"È morto serenamente circondato dalla sua famiglia", ha scritto la famosa agenzia fotografica su X.

Secondo il New York Times il decesso risale a mercoledì ed è avvenuto nella casa di Manhattan, a New York, dove Erwitt viveva. "Le sue immagini ci hanno aiutato a capire chi siamo e a riconoscerci come esseri umani oltre che indagare la societa' in cui viviamo. I suoi scatti hanno ispirato generazioni di fotografi nonostante i continui cambiamenti delle tendenze all'interno della nostra industria", ha detto il presidente di Magnum, Cristina de Middel.

Elliott Erwitt era famoso per la sua capacità di catturare momenti unici, sia che fossero prettamente storici, come la forte tensione tra il leader sovietico, Nikita Krusciov, e quello americano, Richard Nixon, nel 1959, sia totalmente fuori dagli schemi, come i famosi ritratti di cani e umani. "Credeva fermamente che la fotografia dovesse fare appello ai sensi e alle emozioni piuttosto che all'intelletto", afferma Magnum.

It is with great sadness that we announce the passing of beloved Magnum photographer Elliott Erwitt.

⁠

He died peacefully at home surrounded by family. ⁠

⁠

PHOTO: New York, USA. 1999.⁠

⁠

© Elliott Erwitt / Magnum Photos pic.twitter.com/Kz83cHSZce — Magnum Photos (@MagnumPhotos) November 30, 2023

Nato il 26 luglio 1928 a Parigi da genitori russi, Elliott Erwitt cresce a Milano prima di emigrare negli Stati Uniti nel 1939 con la famiglia. Dopo dieci anni a New York, si trasferisce a Los Angeles, si dedica alla fotografia e lavora in un laboratorio specializzato nei ritratti delle star.

Robert Capa lo sponsorizza per entrare a far parte del tempio del fotogiornalismo, l'agenzia Magnum, che diventera' una seconda famiglia. Oltre alla carriera di fotografo, che lo ha visto immortalare Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, il generale de Gaulle e Che Guevara, Erwitt ha realizzato diversi documentari e pubblicato oltre venti libri.