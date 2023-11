La 'rovina' di Musk. Il Cybertruck è in consegna

AGI - Sono passati quattro anni da quando, orgoglioso della sua nuova creatura, Elon Musk lanciò una biglia d'acciaio contro uno dei finestrini del Cybertruck per dimostrare quanto fosse resistente. Il vetro si ruppe. Ma era solo il primo di una serie di intopi che ha rallentato la produzione del pick-up elettrico e futuristico di Tesla che finalmente oggi, nella sede di Tesla ad Austin, in Texas, sarà consegnato ai primi clienti.

Secondo Musk, l'auto dovrebbe essere un incrocio tra un modello "Blade Runner" e la "Wet Nellie", un veicolo anfibio ispirato alla Lotus Esprit, visto ne "La spia che mi amava" (1977) della saga di James Bond.

Il debutto tardivo arriva quando altre case automobilistiche hanno ritardato gli investimenti a causa della rallentamento della domanda di veicoli elettrici. La stessa Tesla ha intrapreso numerosi tagli di prezzo, anche se il valore delle sue azioni è rimasto elevato.

Nel novembre 2019, Musk ha lanciato il prototipo del Cybertruck, spigoloso e uniformemente grigio. "È come nient'altro", disse Musk all'epoca, testandone la resilienza. Il veicolo resistette a diversi colpi di mazza sulla portiera senza danni, ma, come s'è detto, il finestrino andò in frantumi.

Lo stile del veicolo, che utilizza grandi piastre piatte di acciaio inossidabile non arcuate, pone sfide di produzione, ha detto Art Wheaton, un esperto del settore dei trasporti presso la Cornell University. "Sembra bello, ma è estremamente difficile produrlo con successo", ha detto.

Musk ha riconosciuto di "essersi scavato la fossa con il Cybertruck", poiché "è uno di quei prodotti speciali che appaiono solo di tanto in tanto (...) e i prodotti speciali che appaiono di tanto in tanto sono incredibilmente difficili portare sul mercato ed essere profittevoli".

Con oltre un milione di ordini, la domanda non è un problema, ha affermato Musk. Ma renderlo accessibile sarà “incredibilmente difficile”, ha ammesso. Si spera di raggiungere la produzione di 250.000 unità entro il 2025.

Il mercato dei pick-up elettrici è già occupato, in particolare da Rivian, ma anche da General Motors e Ford. Quest'ultima ha lanciato lo scorso anno l'F-150 Lightning, versione elettrica del suo modello più venduto negli Stati Uniti.

Nel 2022, i tre modelli più venduti negli Stati Uniti sono stati i pick-up, guidati dalla serie F di Ford con oltre 650.000 unità vendute.

L'interrogativo più grande riguarda il prezzo di vendita: inizialmente fissato a 39.900 dollari con ogni probabilità vedrà la versione base fissata a circa 50.000 dollari, una cifra equivalente a quella delle sue controparti sul mercato.

Il Cybertruck ha un'autonomia compresa tra 400 e 800 km e una capacità di traino di oltre 6 tonnellate, a seconda del modello.