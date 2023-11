Liberate due israeliane, una 21enne e una 40enne

AGI - La 21enne Mia Schem e la 40enne Amit Soussana sono libere: consegnate da Hamas alla Croce Rossa, le due israeliane sono state trasferite nelle mani delle forze armate. Schem, cittadina israelo-francese, era stata rapita dai terroristi di Hamas il 7 ottobre mentre si trovava al festival musicale vicino Re'im.

La 21enne, ferita mentre cercava di scappare, è stato il primo ostaggio ad apparire in un video girato da Hamas a Gaza, in cui viene mostrata mentre riceve cure mediche. La 40enne Soussana, originaria del Kibbutz Kfar Aza, il 7 ottobre aveva scritto ai genitori che era nascosta in un armadio all'interno della stanza sicura di casa sua ed era poi scomparsa.