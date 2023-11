AGI - "Una perdita enorme": la televisione di Stato ma anche i 'netizen' cinesi hanno reso omaggio all'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, ricordato come a un "vecchio amico" per il suo ruolo cruciale nella costruzione dei legami tra Pechino e Washington. Henry Kissinger, attore chiave nella diplomazia mondiale durante la Guerra Fredda e segretario di Stato (1973-1977) con Richard Nixon e Gerald Ford, è morto all'età di 100 anni.

In Cina, gli è stato reso omaggio come a un "vecchio amico del popolo cinese" per essere stato uno dei principali attori del riavvicinamento Washington-Pechino negli anni '1970, aiutando il Paese asiatico a uscire dal suo isolamento.

"È un'enorme perdita per i nostri due Paesi e per il mondo", ha aggiunto l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Xie Feng, su X, dicendosi "profondamente sconvolto e rattristato". "La storia ricorderà ciò che questo centenario ha portato alle relazioni tra Cina e Stati Uniti, e sarà sempre tenuto vivo nei cuori del popolo cinese, come un vecchio amico molto amato".

Putin: "Uomo di stato saggio e con una visione"

Vladimir Putin rende omaggio a Henry Kissinger. "Era un uomo di stato saggio e con una visione" ha detto il presidente russo. "Il nome di Henry Kissinger è strettamente legato a una politica pragmatica che ha portato all'allentamento delle tensioni internazionali e a importanti accordi americano-sovietici che hanno contribuito al rafforzamento della sicurezza globale", ha ricordato Putin in un in un messaggio di cordoglio indirizzato alla moglie dell'ex diplomatico.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha ricordato i "contributi significativi" di Henry Kissinger alla pace e alla stabilità in Asia. Kissinger "ha dato un contributo significativo alla pace e alla stabilità regionale, inclusa la normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Cina", ha detto Kishida ai giornalisti dopo la morte dell'ex segretario di stato americano all'eta' di 100 anni.

Scholz: "Il mondo perde un grande diplomatico"

Olaf Scholz rende omaggio a Henry Kissinger, l'ex segretario di Stato americano morto a 100 anni la notte scorsa. "Il mondo perde un grande diplomatico" ha detto il cancelliere tedesco. Scholz ha elogiato Kissinger, fuggito dalla Germania nazista per gli Stati Uniti, per il suo "impegno a favore dell'amicizia transatlantica". "È sempre rimasto vicino alla sua patria tedesca", ha scritto su X.

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, hanno espresso le loro "più sentite condoglianze" per la scomparsa del politico e diplomatico americano Henry Kissinger. "Ho avuto il privilegio di incontrare Henry diverse volte. Un persona gentile e una mente brillante che, nell'arco di cento anni, hanno plasmato i destini di alcuni degli eventi più importanti del secolo. Uno stratega attento al più piccolo dettaglio", scrive su X Michel.

"La strategia e l'eccellenza nella diplomazia di Henry Kissinger hanno plasmato la politica globale nel corso del XX secolo. La sua influenza e la sua eredità continueranno a riverberarsi anche nel 21 secolo", è il commento di von der Leyen.