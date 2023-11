Il ratto gigante dato per estinto è comparso nelle Isole Salomone

AGI - I melanesiani di Vangunu, nelle Isole Salomone, avevano ragione: il ratto gigante della famiglia dei Muridi, un specie di roditore rarissima di queste zone, non si è estinta. Si deve anche alla loro tenacia se i ricercatori dell'Università di Melbourne (Australia) sono finalmente riusciti a documentarne l'esistenza.

L'Uromys vika, questo il nome della specie, è noto per essere uno dei roditori più rari al mondo. E' stato identificato per la prima volta nel 2017, a partire dai resti ossei e da parti del corpo dell'unico esemplare di cui è stata finora documentata l'esistenza. Quei reperti, oltre a indicare una taglia decisamente superiore al normale, confermavano che l'animale aveva una pelliccia bruna, una lunga coda priva di peli e con grosse scaglie disposte come tessere di un mosaico, e grosse zampe provviste di cuscinetti carnosi.

Finalmente, annuncia il sito specializzato LiveScience, arrivano le prime immagini che documentano la specie. I ricercatori sono infatti riusciti, con l'aiuto dei locali, a posizionare delle lampade a olio di vetro riempite di sesamo e a catturare ben 95 immagini di quattro diversi esemplari 'maxi' utilizzando delle telecamere a trappola.

Giant 1.5-foot-long rat that can crack open coconuts photographed for 1st time on remote island https://t.co/67a4bJFklY — Live Science (@LiveScience) November 24, 2023

"Si ritiene - riporta la testata - che uno degli animali documentati sia un maschio, mentre gli altri sono femmine". Da notare che il ratto gigante, essendo stato scoperto solo recentemente, non è mai stato sottoposto a precisi criteri di conservazione. Di lui peraltro si hanno pochissime informazioni scientifiche.

© HXDS / IMAGINECHINA / IMAGINECHINA VIA AF

Ratto 'gigante' di circa 3 chilogrammi

Le conoscenze si basano soprattutto su quanto riferito dalle popolazioni isolane secondo cui il "vika", nome più famigliare che gli hanno affibbiato i locali, è grande almeno il doppio di un comune ratto e, con una coda lunga circa 50 centimetri, può anche arrivare a superare il metro di lunghezza. Inoltre, vive sugli alberi ed è in grado di cibarsi di noci di cocco "con i suoi denti". L'avvistamento è stato ovviamente salutato come una grande notizia anche perché era dal 2010 che si cercavano 'prove viventi' dell'esistenza di questi esemplari

In attesa di studi accurati sull'animale, le telecamere a trappola hanno sicuramente consegnato un'altra certezza: la 'corporatura' del maxi-ratto melanesiano è veramente tale da far impallidire uno dei 'nostri' sorci.