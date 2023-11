Papa Francesco non legge la catechesi: "Non sto ancora bene"

AGI - "Continuiamo con le catechesi ma come io ancora non sto bene con questa 'gripe' (influenza in spagnolo, ndr) e la voce non è bella. Sarà monsignor Ciampanelli a leggere le cose".

Così Papa Francesco a inizio Udienza Generale. Il Pontefice è stato accolto da un caloroso applauso nell'Aula Paolo VI. Il pontefice è stato costretto a rinunciare al viaggio a Dubai per la conferenza sul clima a causa di un'infezione respiratoria, nonostante il quadro generale della sua salute sia migliorato.