Jimmy Carter al funerale dell'amata moglie 

AGI - L'ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, 99 anni, ha fatto una rara apparizione pubblica per unirsi ai suoi successori Joe Biden e Bill Clinton e a tutte e cinque le first lady viventi alla cerimonia funebre per la sua amata moglie Rosalynn.

Un Carter dall'aspetto fragile e in precarie condizioni di salute ha lasciato l'ospizio per partecipare alla funzione in una chiesa di Atlanta, arrivando su una sedia a rotelle con una coperta in grembo su cui era ricamata l'immagine del volto di sua moglie.

Carter non ha parlato, ma i figli e i nipoti della coppia hanno celebrato la "vita ben vissuta" di Rosalynn Carter, una sostenitrice umanitaria e della salute mentale che ha ridefinito il ruolo della moderna First Lady.

"Mia madre era il collante che teneva unita la nostra famiglia", ha detto il figlio James "Chip" Carter, che baciò suo padre sulla testa e posò la mano sulla bara coperta di fiori di sua madre.

Biden e la First Lady Jill Biden hanno avuto un "momento speciale con il presidente Carter" prima del servizio, ha detto ai giornalisti dell'Air Force One la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. Rosalynn Carter è morta il 19 novembre, all'età di 96 anni, nella casa della coppia a Plains, in Georgia, dopo un matrimonio durato 77 anni che è diventato una leggenda nella politica statunitense.

Trattenendo le lacrime, la figlia Amy Lynn Carter ha letto una lettera d'amore che suo padre scrisse a sua madre mentre era nella marina americana tre quarti di secolo fa.

"Mia madre ha trascorso gran parte della sua vita innamorata di mio padre", ha detto alla congregazione della Glenn Memorial Church.

Seduti in prima fila in chiesa c'erano Biden – che aveva sostenuto Carter prima della vittoria elettorale dei democratici nel 1976 – e la First Lady Jill Biden. Accanto a loro c'erano l'ex presidente Bill Clinton, in carica dal 1993 al 2001, e l'ex segretario di stato Hillary Clinton; e le ex first lady Melania Trump, Michelle Obama e Laura Bush.

Il servizio includeva la sua musica preferita, inclusa un'esecuzione della canzone di John Lennon "Imagine" delle star della musica country americana Tricia Yearwood e Garth Brooks, marito e moglie.