Tamimi 'la bionda' tra i detenuti che Israele potrebbe liberare

AGI - Il nome di Ahed Tamimi, 'la bionda', compare nella lista dei prigionieri palestinesi che potrebbero essere rilasciati oggi. Tamimi, diventata famosa per un video in cui schiaffeggiava un soldato israeliano nel 2017, è inclusa in una lista di 50 detenuti che il ministero della giustizia israeliano potrebbe liberare in cambio di ostaggi.

La donna ha trascorso otto mesi in prigione per l'aggressione del 2017. L'ormai 22enne è stata nuovamente arrestata il 6 novembre, quando l'esercito israeliano ha fatto irruzione nella sua casa in Cisgiordania, accusandola di incitamento alla violenza e apologia del terrorismo per un post su Instagram. La sua famiglia ha negato che sia stata lei a scrivere il post, dicendo che spesso la sua foto e il suo nome vengono usati online da altri.