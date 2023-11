Oggi i funerali di Rosalynn Carter, ci saranno il vedovo e Joe Biden

AGI - Jimmy Carter, l'ex presidente degli Stati Uniti 99enne il cui amore per la moglie Rosalynn, durato tutta la vita, è diventato quasi una leggenda della politica statunitense, le darà l'addio oggi in una cerimonia a cui parteciperà anche il presidente Joe Biden.

Jimmy Carter, che per la maggior parte di quest'anno è stato ricoverato in ospedale, si sposterà dalla modesta casa di Plains, in Georgia, che ha condiviso con Rosalynn per gran parte della loro vita, alla città di Atlanta. "Il piano attuale prevede che il Presidente Carter partecipi al servizio nazionale di tributo per la signora Carter alla Glenn Memorial Church", ha dichiarato l'organizzazione benefica dell'ex prima coppia, il Carter Center.

Rosalynn Carter è morta il 19 novembre, all'età di 96 anni, solo due giorni dopo aver raggiunto il marito nella casa di Plains per le cure ospedaliere. Celebrata come una first lady molto attiva che si è fatta promotrice di questioni di salute mentale allora poco discusse, la reputazione di Rosalynn Carter è cresciuta, insieme a quella del marito, una volta lasciata la Casa Bianca.

Dopo aver perso la sua candidatura per la rielezione nel 1980 contro il repubblicano Ronald Reagan, Jimmy Carter fu considerato un fallimento. La coppia ha continuato a costruire una rete globale di attività di beneficenza e si è guadagnata il plauso per il suo stile di vita umile.

La commemorazione di Rosalynn Carter è iniziata ieri, quando agenti passati e presenti del Servizio Segreto degli Stati Uniti, che sorveglia le famiglie presidenziali, hanno scortato la sua bara alla Jimmy Carter Presidential Library and Museum di Atlanta. Il pubblico è stato invitato a dare l'ultimo saluto.

Chi sarà presente alla cerimonia

Oggi, la cerimonia si terrà alla Glenn Memorial Church, con i nipoti che porteranno la bara e la presenza di Biden e di tutte le first lady in vita. Secondo il Carter Center, tra gli ospiti ci saranno la First Lady Jill Biden, Melania Trump, Michelle Obama, Hillary Clinton e Laura Bush.

Secondo l'elenco pubblicato, saranno presenti anche la vicepresidente Kamala Harris, suo marito Doug Emhoff e l'ex presidente Bill Clinton.

Il funerale più privato di domani a Plains sposterà inevitabilmente l'attenzione su Jimmy Carter, che è l'ex presidente degli Stati Uniti piu' anziano della storia. Ai funerali presidenziali partecipano di solito tutti i presidenti in vita - Carter ha partecipato alla commemorazione di George W. Bush a Washington nel 2018 - offrendo un raro momento di unità tra partiti e generazioni. Tuttavia, con la crescente probabilità che Biden e Trump si affrontino in una rivincita dell'aspra battaglia elettorale del 2020 nel 2024, anche l'occasione solenne del funerale di Carter verrebbe esaminata alla ricerca di segni di tensione.

La coppia presidenziale più longeva

I Carter si sono sposati nel 1946 e hanno detenuto il record di coppia presidenziale più longeva: 77 anni di unione. Quando lei morì, dopo aver sofferto di demenza, Jimmy Carter disse in una dichiarazione che era stata "la mia partner alla pari in tutto ciò che ho realizzato".

Per tutta la lunga carriera politica di Jimmy Carter, la moglie è stata al centro delle sue campagne. E durante il mandato alla Casa Bianca dal 1977 al 1981, Rosalynn Carter si impegnò per migliorare lo status dell'ufficio della First Lady. "Secondo il sito web della Casa Bianca, Rosalynn Carter partecipò alle riunioni di gabinetto e ai principali briefing, rappresentò spesso il capo dell'esecutivo in occasioni cerimoniali e servì come emissario personale del presidente nei Paesi dell'America Latina.

Nata a Plains il 18 agosto 1927, prima di quattro figli. A 13 anni il padre morì e lei lavorò a fianco della madre, che divenne sarta per sbarcare il lunario. Incontrò Jimmy Carter nel 1945, mentre lei frequentava il college e lui era in licenza dall'Accademia navale statunitense di Annapolis.