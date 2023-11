L'Expo 2030 sarà a Riad. A Roma solo una manciata di voti

AGI - Trionfo annunciato a Parigi per Riad. La città dell'Arabia Saudita è stata votata da 119 stati membri del Bie, Bureau international des expositions, assegnando già al primo turno l'organizzazione dell'Expo 2030, ottenendo così più di due terzi di preferenze sufficienti a evitare il ballottaggio.

Grande delusione per Roma: la capitale d'Italia, che ospiterà il Giubileo del 2025, puntava al ballottaggio per poi cercare di rosicchiare voti a Riad al secondo turno e invece ha ottenuto appena 17 voti, dietro anche a Busan che di voti ne ha ottenuti 29.

World Expo 2030: 1st round of voting



Republic of Korea - 29

Italy - 17

Saudi Arabia – 119

Abstentions - 0



BIE Member States elect Saudi Arabia as host country of World Expo 2030! Congratulations Riyadh! pic.twitter.com/QPKZdBT5xs