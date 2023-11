Tornano le gare di Dragon Boat a Phnom Penh

AGI - Decine di migliaia di spettatori hanno affollato il lungofiume della capitale cambogiana Phnom Penh per l'annuale gara di dragon boat, il fulcro della tre giorni di festa dell'acqua del regno, cancellata durante la pandemia di Covid. Circa 300 imbarcazioni, i cui equipaggi erano vestiti con magliette sgargianti, si sono sfidate per vincere, immergendo le loro pagaie colorate nel fiume Tonle Sap, con il palazzo reale alle spalle.

Il re cambogiano Norodom Sihamoni, il primo ministro Hun Manet, suo padre Hun Sen e alti funzionari governativi hanno assistito all'inizio della stravaganza annuale, con la folla che spingeva le canoe oltre la linea finale.

Concerti, sfilate di carri con lanterne addobbate con luci al neon colorate - ognuna delle quali rappresenta un ministero del governo - e fuochi d'artificio fanno parte dei tre giorni di festa che dureranno fino a martedì.

"Sono felice di poterci incontrare per celebrare la festa dell'acqua", ha dichiarato all'AFP il canottiere Hom Phos che ha aggiunto "sono molto emozionato perché è la nostra festa nazionale".

Il festival si è tenuto per l'ultima volta nel 2019, poi è stato interrotto durante la pandemia.

"Durante la pandemia di Covid, tutti erano preoccupati e non eravamo felici. Ma ora siamo di nuovo felici", ha dichiarato all'AFP il collega Yorn Vorn, 45 anni.

Il festival segna la fine della stagione delle piogge, quando il fiume Tonle Sap, che si unisce al potente fiume Mekong di fronte al Palazzo Reale, inverte il flusso.

Le autorità sanitarie dovrebbero anche distribuire gratuitamente 80.000 preservativi e 20.000 confezioni di lubrificanti ai rematori e ai visitatori durante il festival per sensibilizzare sulla prevenzione dell'HIV e dell'AIDS.

L'ultimo giorno del festival, nel 2010, i festeggiamenti si sono trasformati in una tragedia mortale: più di 350 persone sono rimaste uccise in una corsa a perdifiato su un ponte sovraffollato, dopo che si era diffuso il panico per le voci che stavano per crollare. L'allora Primo Ministro Hun Sen descrisse il disastro come la peggiore tragedia della Cambogia dai tempi del regno del terrore dei Khmer Rossi (1975-1979), che uccise fino a un quarto della popolazione.