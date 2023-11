Tajani a Barcellona per il Forum Unione Mediterraneo

AGI - Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, sarà lunedì in missione in Spagna, a Barcellona, per partecipare all'ottavo Forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), che riunirà i ministri degli Esteri dell'organizzazione. Lo fa sapere la Farnesina in una nota. "Oltre a confermare la netta condanna dell'Italia per la brutale aggressione di Hamas e a ribadire il nostro sostegno al diritto di Israele a difendersi, voglio sottolineare l'importanza che il governo italiano attribuisce al dialogo coi Paesi dell'area e alla necessità di favorire un coordinamento regionale sulla crisi", ha commentato Tajani.

Il ministro ha poi aggiunto che "l'accordo sulla liberazione degli ostaggi dimostra la centralità del dialogo e della diplomazia, così come la necessità di continuare a lavorare per una soluzione politica del conflitto, affinché non si espanda a livello regionale". A margine dei lavori del Forum, Tajani incontrerà i propri omologhi dei Paesi della regione mediterranea e mediorientale.

Alla luce della drammatica situazione nella Striscia di Gaza, la riunione dell'UpM (che riunisce 43 Stati membri, tra cui Paesi dell'UE, della riva meridionale del Mediterraneo e dei Balcani Occidentali) sarà dedicata a uno scambio di vedute volto a favorire un confronto costruttivo per la stabilizzazione della regione mediorientale e anche ad avviare una riflessione sul post conflitto e la ricostruzione a Gaza.