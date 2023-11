L'Esercito di Israele detta le regole da seguire per civili a Gaza

AGI - Le forze armate israeliane (Idf) hanno postato un "importante messaggio" su X rivolto ai civili di Gaza, dando precise istruzioni su cosa si possa o non possa fare durante la tregua in corso.

"I civili possono spostarsi a sud, soprattutto a sud di Wadi Gaza. Non spostatevi nel nord della Striscia. è vietato entrare in mare. è vietato avvicinarsi entro 1 chilometro dal confine con Israele", si legge nel messaggio. "Per la vostra sicurezza, seguite queste istruzioni", sottolinea l'Idf.

This is an important message to the civilians of Gaza.



During the period of temporary humanitarian pause:

⭕️ Civilians are allowed to move south especially southward of Wadi Gaza

⭕️ Do NOT move to the north of the Strip

⭕️ It is prohibited to enter the sea

⭕️ It is prohibited… https://t.co/1ZhSCYRWCb