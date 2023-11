Il Papa ha l'influenza, annullate tutte le udienze 

AGI - Le udienze di Papa Francesco previste per questa mattina sono annullate per via di un leggero stato influenzale. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede.

Tra le udienze in programma, il Pontefice oggi avrebbe dovuto ricevere alle 10 il presidente della Repubblica del Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embalo'.

Domani Francesco dovrebbe guidare la recita dell'Angelus e mercoledì l'Udienza Generale.

La prossima settimana è previsto, da venerdì 1 dicembre a domenica 3 dicembre, il viaggio apostolico a Dubai, per partecipare alla Cop 28.