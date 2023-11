Secondo giorno di tregua a Gaza: Hamas ha liberato 24 ostaggi, Israele 39 

AGI - Per la prima volta dal sette ottobre si è parlato di gioia. In Israele e Gaza. Gioia per gli ostaggi liberati da Hamas e per prigionieri rilasciati in cambio. Ma si tratta di una gioia precaria e temporanea, come la tregua di quattro giorni che ha permesso di siglare l'intesa, che offre un minimo di sollievo agli abitanti di Gaza che finora assediati e bombardati incessantemente.

Sono 24 gli ostaggi liberati (13 israeliani, dieci tailandesi e un filippino), consegnati ieri da Hamas al Comitato internazionale della Croce rossa a Gaza e riportati in Israele attraverso l'Egitto. In cambio Israele ha rilasciato 39 donne e bambini palestinesi detenuti. Tra gli ostaggi rilasciati da Hamas vi sono quattro bambini, di cui uno di due anni, e sei donne anziane.

Ecco i loro nomi identificati dal 'Times of Israel':

Channa Katzir (77 anni)

Margalit Mozes (77 anni)

Yafa Ader (85 anni)

Hannah Perry (79 anni)

Adina Moshe (72 anni)

Daniele Aloni (44 anni)

Emilia Aloni (9 anni)

Ruthi Monder (78 anni)

Keren Monder (54 anni) e Ohad Monder (9 anni).

Aviv Asher (2 anni)

Raz Asher (5 anni)

Doron Katz-Asher (34 anni)

L'elenco non comprende il nome dell'israelo-americana Abigail Edan, bambina di 4 anni (oggi è il suo compleanno) rimasta orfana.

"Le loro condizioni fisiche sono buone e sono attualmente sottoposti ad una valutazione medica e psicologica", ha detto il direttore dello Schneider Children's Medical Center, Efrat Bron-Harlev, che li ha accolti. A Tel Aviv, sulla facciata del Museo d'Arte sono stati proiettati i volti sorridenti degli ostaggi liberati, con la scritta: "Sono tornato a casa".

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che considera il rilascio degli ostaggi un prerequisito per qualsiasi cessate il fuoco, si è detto determinato a "riportarli tutti indietro" in Israele.

L'esercito stima che siano 240 le persone rapite da Hamas il 7 ottobre. L'accordo - ottenuto grazie alla mediazione di Qatar, Egitto e Stati Uniti - prevede una tregua rinnovabile di quattro giorni tra Israele e Hamas, durante la quale dovranno essere rilasciati 50 ostaggi detenuti a Gaza, nonchè 150 palestinesi detenuti in Israele. In seguito alla liberazione dei primi 39, si sono registrate scene di giubilo nella Cisgiordania occupata. I palestinesi liberati sono stati accolti da eroi nei campi di Beitunia e Nablus.