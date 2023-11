AGI - L'Unione europea e l'India hanno firmato un accordo per scambiare esperienze e definire aree di collaborazione nel campo dei semiconduttori. L'accordo stabilisce come l'UE e l'India coopereranno per "creare forti catene di approvvigionamento di semiconduttori e collaborare su questioni di innovazione", ha affermato Bruxelles in una nota.

Nell'intesa si prevede di lavorare insieme sullo sviluppo e l’innovazione tra università, organismi di ricerca e aziende o di promuovere competenze, talenti e sviluppo della forza lavoro per l’industria dei semiconduttori. Altro obiettivo è garantire parità di condizioni nel settore, in particolare attraverso lo scambio di informazioni sui sussidi pubblici concessi.

Il memorandum d'intesa sui semiconduttori è stato firmato dal commissario per il mercato interno, Thierry Breton, e dal ministro delle ferrovie, delle comunicazioni, dell'elettronica e dell'informatica del governo indiano, Ashwini Vaishnaw. Le parti hanno convenuto di continuare a incontrarsi regolarmente e a riferire nel quadro del Consiglio per il commercio e la tecnologia (CCT) UE-India.

La prossima riunione ministeriale di quel consiglio è prevista per l’inizio del 2024 in India. Il partenariato con l'India è una delle relazioni più importanti dell'UE per il prossimo decennio.

"I semiconduttori guidano la transizione verde e digitale. Sono inoltre fondamentali per la nostra sicurezza economica e la competitività dell'industria dell'UE e della sua economia in generale. La firma di questo accordo con l'India, un partner dinamico e affidabile con una forte complementarità, incoraggerà l'innovazione in questo importante settore", ha affermato in un comunicato la vicepresidente comunitaria dei Valori e della Trasparenza, Vera Jourová.