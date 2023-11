Per l'Iran la tregua è il primo passo verso "la vittoria dei palestinesi"

AGI - L'Iran ha accolto con favore la tregua concordata tra Israele e il gruppo islamico Hamas che considera un primo passo verso la vittoria dei palestinesi. Naser Kanani, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha accolto favorevolmente l'instaurazione di un cessate il fuoco umanitario a Gaza.

"Questo evento (la tregua) è il risultato di 45 giorni di indescrivibile perseveranza del popolo palestinese, della sua lotta storica, della resistenza dei combattenti e di un significativo passo iniziale verso la vittoria", ha detto Kanani'.

Il portavoce ha affermato che l'Iran sta lavorando con altri Paesi per "sostenere il popolo palestinese oppresso" e per "mantenere pienamente il cessate il fuoco". In questo senso, il ministro degli Esteri iraniano, Hosein Amir Abdolahian, è impegnato in un tour regionale, il terzo dall'inizio del conflitto il 7 ottobre, che lo ha portato in Libano e Qatar.

"Israele non può continuare la guerra senza il sostegno degli Stati Uniti", ha detto Abdolahian, che ancora una volta ha sottolineato l'estraneità dell'Iran agli attacchi contro gli interessi americani nella regione. "Queste azioni non hanno nulla a che fare con l'Iran", ha sottolineato il ministro iraniano in un incontro con il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani. Abdolahian ha avuto anche un incontro con il capo dell'Ufficio politico del movimento islamico palestinese Hamas, Ismail Haniye.