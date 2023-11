AGI - Uno spot per non vendere e non comprare. In pieno periodo natalizio, quando la corsa agli acquisti è irrefrenabile e il volume di vendite atteso dai commercianti dovrebbe ampliarsi come non accade in altri periodi. Ci sono tutti i motivi per infuriarsi, secondo i commercianti francesi che protestano contro l'ultima campagna televisiva dell'Agenzia francese per la transizione ecologica contro il consumismo.

In uno di questi spot televisivi dell'agenzia (Ademe), un uomo tiene in mano due polo in saldo e le misura, perplesso. Chiama un venditore. "Quale prenderesti?", domanda. "Onestamente? Né l'uno né l'altro", risponde l'uomo, che indossa un distintivo di "venditore".

Alla vigilia del lancio ufficiale del Black Friday, momento clou del consumo in saldo, la campagna non ha fatto sorridere affatto i commercianti, che temono un impatto sulle loro vendite durante il cruciale periodo di fine anno.

È disponibile in diversi punti, dove vediamo i consumatori fermati sul nascere nei loro acquisti di nuovi prodotti nei negozi di elettrodomestici, nei negozi di bricolage o persino sui siti online.

"Chiediamo ad Ademe di ritirarsi immediatamente, in caso contrario prenderemo in considerazione un'azione legale per denigrazione commerciale", hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta l'Alleanza commerciale, l'Unione delle industrie tessili (ITU) e l'Unione francese delle industrie della moda e dell'abbigliamento (UFIMH).

Il portavoce del leader dei supermercati in Francia, Michel-Edouard Leclerc, ha bollato su X la campagna come "una pubblicità inappropriata mentre il settore tessile francese è in ripresa". "Possiamo sicuramente convincere le persone ad aderire a una politica di sobrietà senza snobbare i professionisti", ha detto.

Il ministro dell'Economia Bruno Le Maire ha definito la campagna "goffa" per quanto riguarda il commercio. Ma Christophe Béchu, ministro della Transizione ecologica, si è rifiutato di ritirare gli spot, sostenendo la loro trasmissione.

"Che lo 0,2% del tempo di trasmissione pubblicitaria sia dedicato a chiedersi se tutti gli acquisti siano utili, francamente, date le sfide della transizione ecologica, non sembra irragionevole", ha sostenuto su France Inter. "Avremmo dovuto prendere di mira le piattaforme di vendita online piuttosto che i negozi reali con lo stesso messaggio", ha ammesso.

France Nature Environnement da parte sua si è "congratulata" con Ademe, e Mouvement Impact France, che riunisce imprenditori dell'economia sociale e solidale, ha accolto con favore una "consapevolezza necessaria per trasformare il nostro modello".

"La sobrietà non è solo la conditio sine qua non per raggiungere i nostri obiettivi ambientali, ma anche un approccio di buon senso per la nostra economia e i nostri commercianti", ha affermato il movimento.