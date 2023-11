L'estrema destra irlandese, da clown a spettro che fa paura

AGI - Si parla spesso della particolare sensibilità che gli scrittori - certi scrittori - hanno di intercettare le tendenze del pubblico e a riprodurle in romanzi visionari che dopo qualche tempo finiscono per concretizzarsi nella realtà. Per questo suona allarmante la sintonia che c'è tra un romanzo irlandese finalista al Booker Prize e quanto successo la notte scorsa a Dublino.

Nell’avvincente 'Prophet Song', Paul Lynch immagina un’Irlanda del prossimo futuro in cui un partito di estrema destra ha preso il potere. Fino a ieri il libro richiedeva un bello sforzo di fantasia, ma le violenze di ieri rendono questa possibilità spaventosamente reale.

In aprile più di 200 manifestanti avevano bloccato la sede del Parlamento a Dublino, impedendo ai deputati di entrare o uscire. Avevano eretto una finta forca decorata con le immagini dei principali membri di tutti i principali partiti politici irlandesi, il capo della polizia e l'odiatissimo ministro per l'infanzia, l'uguaglianza e l'integrazione, particolarmente odiato dall'estrema destra perché verde e gay. Avevano gridato insulti razzisti alle persone di colore che passavano e lanciato sacchetti di plastica pieni di urina contro tre donne.

L’incidente è stato senza dubbio spiacevole, e tanto più inquietante perché l’Irlanda è riuscita a rimanere uno dei pochi Paesi sviluppati in cui l’estrema destra non ha un vero punto d’appoggio. È una delle poche nazioni il cui centro di gravità politico si è spostato a sinistra nell’ultimo decennio. E lo ha fatto anche quando si è trasformato da un paese con quasi nessuna immigrazione a uno in cui il 20% della popolazione è composta da persone nate altrove.

Eppure se era difficile considerare la folla fuori dal parlamento come una vera minaccia per la democrazia irlandese, le parole del capo della polizia e del premier dopo i disordini di ieri gettano una nuova luce si quanto accaduto. L'estrema destra saccheggiatrice ha tanti slogan, molti pescati a caso tra gli oggetti della rabbia radicale: immigrazione, gender, legislazione pianificata sull’incitamento all’odio, vaccini anti-Covid, globalisti, educazione sessuale nelle scuole, sostegno del governo irlandese all’Ucraina e persino le proposte per un diritto costituzionale all’abitazione.

Un approccio parcellizzato che riflette l’incapacità dell'estrema destra irlandese di trovare coerenza in un unico movimento. Esistono numerosi micro-partiti, tra cui l’Irish Freedom Party, Ireland First, Anti-Corruption Ireland e il National Party. Macchiette più che movimenti, eppure in Irlanda c'è più di una ragione per essere prudenti. Una risiede nella forte possibilità di un cambiamento radicale nella politica irlandese con l’emergere del Sinn Fein radicalmente nazionalista (ex ala politica dell’IRA) come serio contendente alla guida del prossimo governo.

I sondaggi suggeriscono che nelle elezioni generali che si terranno il prossimo anno o all’inizio del 2025, lo Sinn Fein emergerà come il più grande partito unico nel Dail (la camera bassa irlandese). Ciò che ne seguirebbe è abbastanza prevedibile: una forte ondata di disillusione. Al momento, il Sinn Fein rappresenta il più grande ostacolo all’emergere di un movimento di estrema destra di qualche sostanza.

Le sue radici affondano nel tipo di nazionalismo etnico che l’estrema destra cerca di sfruttare, ma lo Sinn Fein si considera un partito antimperialista di sinistra. A suo merito va detto che non ha mai cercato di sfruttare il sentimento anti-immigrazione. Eppure ha assorbito molte delle energie che altrimenti sarebbero confluite nell’estrema destra con le sue promesse di un’Irlanda unita e di una rapida fine alle profonde crisi nella fornitura di alloggi e assistenza sanitaria. Lo Sinn Féin sarebbe però probabilmente molto più pragmatico e cauto al governo di quanto sembri all’opposizione.

E ciò creerebbe un’apertura per un partito della destra radicale – se tale partito riuscisse a restare unito attorno a un’unica strategia e al tipo di leader carismatico poco credibile che tutti i movimenti di destra richiedono. Ci sono anche, nelle profondità della politica irlandese, due elementi che potrebbero ancora riaffiorare. Uno è il cattolicesimo conservatore. L’altro elemento dormiente è una vecchia propensione antidemocratica del nazionalismo irlandese.

L’estrema destra in Irlanda è comunque in aumento e comprende fondamentalisti religiosi, nazionalisti e molte sfumature intermedie, ma il movimento si è recentemente unito attorno a una cosa: l’immigrazione. "I confini dell'Irlanda sono spalancati", ha detto a Euronews Niall McConnell, leader del Partito nazionalista cattolico irlandese. “Non ci sono restrizioni all’immigrazione. Gli indigeni irlandesi vengono discriminati razzialmente”.

McConnell, che sposa opinioni che molti considererebbero di estrema destra, contesta l’immigrazione, sostenendo che i migranti ricevono un trattamento preferenziale per l’edilizia sociale, commettono crimini – spesso di natura sessuale contro le donne – e mentono per rivendicare lo status di rifugiato. L’autodefinitosi “patriota irlandese” ha detto a Euronews che l’immigrazione rischia un’altra “piantagione”, in riferimento alla colonizzazione dell’Irlanda da parte dell’Inghilterra nel XVI e XVII secolo, dove la terra fu sequestrata e i coloni furono portati lì per “anglicizzare” la popolazione locale.

“La storia si sta ripetendo”, ha detto. "Il sangue dei nostri santi martiri filtra nel suolo irlandese. Gli indigeni irlandesi continueranno sulle orme dei nostri antenati. Ci opporremo a questa nuova piantagione come hanno fatto in passato". Eppure l’Irlanda è una delle principali nazioni di immigrazione. Oggi, secondo il governo di Dublino, quasi 70 milioni di persone in tutto il mondo rivendicano origini irlandesi: più di 10 volte la sua stessa popolazione.